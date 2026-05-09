Nehir Erdoğan Ekranlara Dönüyor! İşte Yeni Projesi...

"Yabancı Damat" gibi unutulmaz dizilerin yıldızı Nehir Erdoğan ekranlara dönüyor. Başarılı oyuncu “Altı Üstü İstanbul” dizisinin kadrosuna dahil doldu. Erdoğan, dizide aslen Adanalı olan “Zehra”yı canlandıracak. İşte tüm detaylar...

Yayın Tarihi : 09-05-2026 15:00

atv’nin merakla beklenen yeni dizisi “Altı Üstü İstanbul” için hazırlıklar sürüyor.. Yaz sezonunda seyirciyle buluşması bekelenen dizinin NTC Medya imzalı kadrosuna “Yabancı Damat” gibi unutulmaz dizilerin yıldızı Nehir Erdoğan dahil oldu. Başarılı oyuncu dizide aslen Adanalı olan “Zehra”yı canlandıracak ve Emir’in annesi rolüyle izleyici karşısına çıkacak.
 

Güçlü Oyuncu Kadrosu Dikkat Çekiyor!


15 Mayıs’ta sete başlaması beklenen “Altı Üstü İstanbul” dizisinin kadrosunda Rahimcan Kapkap (Emir), Berk Ali Çatal (Uzay), İlker Aksum (Bayram), Öykü Gürman (Fahriye) ve Kaan Çakır (Galip), Sacide Taşaner (Pamuk), Yüsra Geyik (Nihal) ve Cem Söküt’ün (Şeker İbo), Can Kızıltuğ (Bora), Oğulcan Çiftçioğlu (Pamir), Uzay (Berk Ali Çatal), Doğan Can Sarıkaya (Hasan) Efe Taşdelen (Mert), Kaan Akkaya (Sado) yer alacak.
 

Nehir Erdoğan da Kadroya Katıldı

Uzun süredir ekranlardan uzak duran Nehir Erdoğan dönüyor. “Altı Üstü İstanbul”un kadrosuna katılan güzel oyuncu, Zehra karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Adanalı olan Zehra, Rahimcan Kapkap'ın canlandıracağı Emir karakterinin annesi rolüyle seyirciyle buluşacak.
 

Nehir Erdoğan Kimdir?
 

Aslen İzmirli olan Nehir Erdoğan, 16 Haziran 1980'de doğdu. Yabancı Damat dizisindeki Nazlı karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu. Genç yaşlarından itibaren konservatuar eğitimi almak istese de Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü'nu okudu. Buradan mezun olan oyuncu ardından Marmara Üniversitesi'nde Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nde lisansüstü eğitimini tamamladı.

 Televizyon kariyerine Telepazar programıyla adım atan Nehir Erdoğan, Koçum Benim, Aşk Bir Hayal, Benim Adım Melek ve Yasak Elma gibi bir çok popüler dizide rol aldı. 

