Hazal Subaşı ve Kaan Yıldırım’lı Kayıp Zaman'dan İlk Kareler Geldi

Hazal Subaşı ve Kaan Yıldırım'ın başrollerinde yer aldığı "Kayıp Zaman" dizisinden ilk kareler paylaşıldı.

Yayın Tarihi : 09-05-2026 12:30

HBO Max, Warner Bros. Discovery bünyesinde yer alan premium dijital yayın platformu olarak Türkiye pazarındaki iddiasını yeni yerli yapımıyla sürdürüyor. Levent Cantek ve Gülsev Karagöz tarafından senaryosu yazılan, yönetmenliğini ise Deniz Yorulmazer’in yapacağı yeni yerli HBO Original dizisinin hazırlıklarında sona gelindi. HBO Max’in kod adı "Kayıp Zaman" dizisinin çekimlerine geçtiğimiz günlerde başlandı.

İLK KARELER PAYLAŞILDI


Hazal Subaşı ve Kaan Yıldırım’ın başrolünü üstlendiği yeni dizisinin kadrosunda güçlü isimler yer alıyor. Damla Sönmez, Yetkin Dikinciler, Berk Bakioğlu, Füsun Kostak, Yağmur Yüksel, Kayra Şenocak, Deniz Cengiz gibi başarılı isimler "Kayıp Zaman"da rol alacak.  Yapımını ARC Film'in yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu’nun üstlendiği dizi 8 bölümden oluşacak. "Kayıp Zaman" setinden ilk kareler de paylaşıldı.

SOSYAL MEDYADA YOĞUN İLGİ


İlk karelerin paylaşılmasının ardından dizi sosyal medyada da yoğun bir ilgi gördü. Kayıp Zaman'ın güçlü oyuncu kadrosu kullanıcıların dikkatini çekti. Fotoğraflara beğeni ve yorum yağdı. 



 

8 BÖLÜMDEN OLUŞAN BİR MARATON

Dijital platformların dinamik yapısına uygun olarak hazırlanan yapım, toplam 8 bölümden oluşacak. HBO Original etiketiyle yayınlanacak olan dizinin sadece Türkiye’de değil, global ölçekte de ilgi göreceğini düşünülüyor. Zeyno ve Pamir’in gizemlerle dolu dünyası yakında HBO Max ekranlarında seyirci karşısına çıkacak.

 

DİZİNİN KONUSU:


Dizi, geçirdiği bir kazanın ardından hafızasını kaybeden Zeyno’nun (Hazal Subaşı) hikayesini konu ediniyor. Ülkenin en ünlü oyuncularından Pamir’in (Kaan Yıldırım) eşi olan Zeyno, kazadan sonra yaşanan skandalla kendini bir anda kamuoyunun ve medyanın önünde buluyor. Dizi ele aldığı ilişkiler, güç dengeleri ve görünmeyen bağlar ile izleyicilere temposu giderek artan etkileyici bir hikaye sunacak.

 

 

 

