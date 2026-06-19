Erkan Kolçak Köstendil Ve Cansu Tosun'dan Sürpriz Kare!

Geçtiğimiz aylarda aldıkları boşanma kararıyla magazin dünyasını şaşırtan ünlü oyuncu çift Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil ayrılık sonrası ilk kez yan yana görüntülendi. Sekiz yıllık birlikteliklerini dostça noktalayan ikili aralarındaki buzları eriterek örnek bir anne-baba duruşu sergiledi. Eski eşleri bir araya getiren neden ise gözlerden sakındıkları oğulları Marsel'in hayatındaki bu önemli dönüm noktası oldu.

Oyuncu Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil 2018 yılında evlenmiş 14 Temmuz 2020'de dünyaya gelen oğulları Marsel ile ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşamıştı. Geçtiğimiz mayıs ayında Gemlik Adliyesi'nde görülen davada tek celsede boşanan ikili, sekiz yıllık evliliklerini sessiz sedasız bir şekilde sonlandırmıştı.

Sessiz Sedasız Boşanmanın Ardından İlk Kare

Evliliklerini magazin basınından uzakta kendi içlerinde sonlandırmayı tercih eden ünlü çift boşanma davasının ardından ilk kez oğullarının mezuniyet töreninde buluştu. Küçük Marsel'in okuldan mezun olduğu bu gurur dolu günde anne ve babası onu yalnız bırakmadı ve tören boyunca yan yana durarak destek oldu.

Ayrılığın ardından oğulları Marsel için bir araya gelen Tosun ve Köstendil çocuklarının mezuniyet heyecanını birlikte yaşadı.

Aslan Gibi Mezun Verdik

Oğullarının kep attığı ve diploma aldığı anlarda duygusal anlar yaşayan ikili bu mutlu günü sosyal medya hesaplarından paylaştıkları ortak bir aile karesiyle ölümsüzleştirdi. Erkan Kolçak Köstendil'in paylaşımına düştüğü gurur dolu not, takipçilerinden binlerce beğeni aldı.

Köstendil törende çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından "Aslan gibi mezun verdik bugün" notuyla paylaştı. Cansu Tosun da aynı kareyi kendi hesabından yayımladı.

Boşanmış olmalarına rağmen çocuklarının mutluluğu için her zaman bir arada olacaklarının mesajını veren oyuncu çiftin bu yapıcı tutumu hem hayranları hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından takdirle karşılandı. Paylaşılan fotoğrafların altına "Çocuk için en güzeli", "Örnek anne-baba duruşu" ve "Tebrikler küçük Marsel" yorumları yapıldı.