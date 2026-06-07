Zirvedeyken Kaybolmuştu! Özlem Tekin’in Sessiz Hayatı Gündem Oldu

Bir dönemin en dikkat çeken kadın rock sanatçılarından biri olan Özlem Tekin yıllardır magazin dünyasından uzak yaşamayı tercih ediyor. 90’lı ve 2000’li yıllarda çıkardığı hit şarkılarla adından sıkça söz ettiren Tekin şöhretin tam ortasındayken herkesi şaşırtan bir karar almış ve gözlerden uzak bir hayat seçmişti.

Bugün hâlâ birçok kişi onun nerede olduğunu ne yaptığını ve neden müziği bıraktığını merak ediyor.

Zirvedeyken Her Şeyi Geride Bıraktı

Özlem Tekin denince akla ilk gelen şeylerden biri elbette enerjik sahne performansları ve unutulmayan şarkıları. “Dağları Deldim”, “Hep Yek”, “Sen Anla” ve “Kargalar” gibi parçalarla geniş bir hayran kitlesi oluşturan sanatçı uzun yıllar rock müziğin en güçlü kadın seslerinden biri olarak gösterildi.

Ancak birçok kişinin kariyerinin en parlak döneminde daha da yükselmeyi hedeflediği bir noktada Tekin bambaşka bir yol seçti. Kalabalıklardan, kameralardan ve magazin gündeminden uzaklaşmayı tercih etti.

Köy Hayatını Seçti

Müzik dünyasından çekildikten sonra Muğla'nın Milas ilçesine yerleşen Özlem Tekin burada oldukça sakin bir yaşam kurdu. Şehir hayatının karmaşasından uzak duran sanatçı çiftlik yaşamına yöneldi ve doğayla iç içe bir hayat sürmeye başladı.

Hatta bir dönem yaşadığı bölgede muhtar azası olarak görev aldığı da konuşulmuştu. Bu durum onu yıllarca sahnelerde izleyen hayranları için oldukça şaşırtıcıydı. Çünkü bir zamanların rock yıldızı artık köy yaşamının içinde oldukça sade bir hayat sürüyordu.

Yeni Adresi Ortaya Çıktı

Uzun süre Milas'taki çiftlik evinde yaşayan Tekin’in daha sonra maddi nedenlerle bu düzenini değiştirdiği öğrenildi. İddialara göre sanatçı çiftlik hayatını sonlandırdıktan sonra Bodrum’un Gündoğan bölgesine taşındı.

Burada annesiyle birlikte daha sakin ve gözlerden uzak bir yaşam sürdürdüğü belirtiliyor. Sosyal medyada da oldukça pasif olan Tekin hâlâ kameralardan uzak kalmayı tercih ediyor.

Hayranları Hâlâ Dönüş Bekliyor

Aradan geçen yıllara rağmen Özlem Tekin’in şarkıları dinlenmeye devam ediyor. Pek çok hayranı ise bir gün yeniden sahnelere dönüp dönmeyeceğini merak ediyor. Ancak görünen o ki ünlü sanatçı şimdilik şehir hayatının ve şöhretin gürültüsünden uzakta kendi seçtiği sakin yaşamın tadını çıkarıyor.