Didem Ceran'dan Şoke Eden İtiraf! "Ağzım Resmen Yamuk"

Bir dönem Survivor yarışmasıyla tanınan Didem Ceran son aylarda sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Özellikle Güney Kore'de geçirdiği estetik operasyonlar ve sağlık süreciyle takipçilerinin dikkatini çeken Ceran bu kez ameliyatının 12. gününde yaşadıklarını anlattı. Samimi açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken takipçileri de geçmiş olsun mesajları yağdırdı.

15 Saat Süren Zorlu Operasyon

Didem Ceran'ın estetik yolculuğu oldukça zorlu geçti. Güney Kore'de yaklaşık 15 saat süren kapsamlı bir operasyon geçiren Ceran'ın yüz yapısında önemli değişiklikler yapıldı. Ünlü isim daha önce yaptığı açıklamalarda çene kemiklerinin yeniden şekillendirildiğini bazı kemiklerin kesildiğini ve çıkan kemik dokusunun dolgu olarak kullanıldığını anlatmıştı.

Ceran Türkiye'de geçirdiği önceki operasyonla kıyasladığında bu ameliyatın çok daha ağır geçtiğini de söylemişti. Buna rağmen yaşadığı süreci takipçileriyle açık açık paylaşmaya devam ediyor.

"Ağzım Yamuk" Diyerek Son Durumunu Anlattı

Ameliyat sonrası iyileşme sürecini adım adım paylaşan Ceran bu kez 12. günden bir video yayınladı. Yüzündeki şişliklerin devam ettiğini söyleyen ünlü isim konuşmakta hâlâ zorlandığını ifade etti.

En çok dikkat çeken sözleri ise "Ağzım yamuk" demesi oldu. Ceran bunun iyileşme sürecinin doğal bir parçası olduğunu belirtirken, ağzının içindeki dikişlerin de günlük hayatını zorlaştırdığını anlattı.

Takipçilerinden Destek Mesajları Yağdı

Didem Ceran'ın paylaştığı son görüntüler sosyal medyada kısa sürede binlerce kez izlendi. Kimileri yaşadığı değişimi cesur bulurken kimileri de bu kadar büyük estetik operasyonların risklerine dikkat çekti.

Öte yandan Ceran'ın daha önce kanser tedavisi gördüğünü açıklamış olması da takipçilerini duygulandırmıştı. Şimdi ise gözler tamamen iyileşme sürecine çevrilmiş durumda. Ceran tüm zorluklara rağmen moralini yüksek tutmaya çalıştığını gösteren paylaşımlar yapmayı sürdürüyor. Hayranları da bir an önce sağlığına kavuşmasını dileyerek destek mesajları göndermeye devam ediyor.