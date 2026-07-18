Türkbükü Sahillerinde Şükrü Özyıldız Rüzgarı: Sörf Tahtası Üstünde Hünerlerini Sergiledi!

Bodrum tatiline devam eden Şükrü Özyıldız Gündoğan'dan sonra Türkbükü'ne geçti. Ünlü oyuncu sörf tahtası üzerindeki hünerleri ve fit vücuduyla dikkat çekti

Türkbükü Sahillerinde Şükrü Özyıldız Rüzgarı: Sörf Tahtası Üstünde Hünerlerini Sergiledi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-07-2026 14:21

Ekranların çabasız karizması, fit görüntüsü ve aksiyon sahnelerindeki başarısıyla her zaman adından söz ettiren yakışıklı oyuncusu Şükrü Özyıldız rotasını değiştirmeden Ege tatiline tam gaz devam ediyor.

Bodrum'un altını üstüne getiren popüler aktör, geçtiğimiz günlerde Gündoğan koylarında kameralara takılmasının ardından bu kez rotayı Bodrum'un kalbi eğlencenin ve elit tatilin merkezi olan Türkbükü'ne çevirdi. Türkbükü sahillerinde güneşin ve denizin tadını çıkaran Özyıldız sadece güneşlenmekle kalmadı su sporlarındaki yeteneğini de gözler önüne serdi.

Sörf Tahtası Üstünde Adrenalin Dolu Dakikalar

Düzgün fiziği ve spora olan tutkusuyla bilinen Şükrü Özyıldız Türkbükü'nde gittiği plajda serin suların keyfini çıkarırken alışılagelmiş tatil rutinlerinin dışına çıktı. Dalgalara meydan okumak için sörf tahtasını kapıp denize açılan usta oyuncu suyun üzerinde adeta gövde gösterisi yaptı.

Zaman zaman dalgaların azizliğine uğrayıp sörf tahtasının üzerinde dengesini kaybetse de pes etmeyen yakışıklı oyuncu her düşüşün ardından tekrar tahtanın üzerine çıkarak azmini kanıtladı. Su sporlarına olan yatkınlığıyla plaj sakinlerinin de dikkatini çeken Özyıldız sörf tahtası üzerindeki estetik duruşu ve hünerleriyle adeta profesyonel sporculara taş çıkardı.

Fit Görüntüsüyle Plajın Yıldızı Oldu

Yoğun set programlarından ve senaryo okumalarından sıyrılıp kendini Ege'nin serin sularına bırakan Şükrü Özyıldız sporu hayatının merkezine koyduğunu plajda bir kez daha kanıtladı. Sörf tahtası üzerinde çekilen aksiyon dolu sahneleri andıran kareleri magazin muhabirlerinin objektiflerine yansır yansmaz dijital dünyada ve sosyal medya platformlarında yüksek etkileşim alan haftanın en popüler manşetlerinden biri oldu.

Türkbükü koylarında hem ruhunu dinlendiren hem de adrenalin depolayan Şükrü Özyıldız bu hareketli ve havalı tatil günlüğüyle popüler magazin listelerinde zirvedeki yerini korumaya devam ediyor.

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