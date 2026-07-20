TRT 1'den Özlenen Aile Dizisi Geliyor! Evlilik Güzeldir Okuma Provasında Yıldızlar Geçidi!

Televizyon dünyasında aile bağlarını, mizahı ve nostaljik mahalle dayanışmasını özleyenler için müjdeli haber TRT 1'den geldi! Yapımcılığını Greative Film çatısı altında Zafer Yiğit ve Ahmet Şevki Peker'in üstlendiği kreatif dokunuşlarıyla usta isim Hasan Kaçan'ın yer aldığı Evlilik Güzeldir dizisinin merakla beklenen okuma provası yapıldı.

Yönetmen koltuğunda Şafak Bal ve Serap Danış Koçak'ın oturduğu, senaryosunu ise güçlü bir ekibin (Baykut Badem, Hasan Tolga Pulat, Hazan Toma, Seçil Çömlekçi) kaleme aldığı iddialı yapım Ağustos ayında seyirciyle buluşarak ekranlara taze bir nefes getirmeye hazırlanıyor.

Evlendirme Rekortmeni Mesut Bahtiyar ve Beş Kızı!





İstanbul'un dokusu bozulmamış sıcak semtlerinden birinde geçen hikayenin merkezinde binlerce çiftin mutluluğuna vesile olmuş evlendirme rekortmeni nikah memuru Mesut Bahtiyar yer alıyor. Yıllardır insanların yuva kurmasına tanıklık eden Mesut için evlilik sadece formalite bir imza değil emekle harmanlanmış kutsal bir bağ.

En Büyük Hayal

Beş kızı ve yaşlı annesiyle yaşayan Mesut'un en büyük gayesi birbirinden farklı karakterlere sahip beş kızının mürvetini görmek ve onların mutlu birer yuva kurduğuna şahit olmak.

İyi Hissettiren Aile Dünyası

Dizi; Mesut'un nikah masasında kesişen hikayeler, kızlarının aşk sınavları ve Saadet Merkezi'ne başvuran insanların umut dolu yaşamlarıyla izleyiciye hem duygusal hem de kahkaha dolu anlar vaat ediyor.

Yıldızlar Geçidi: Dev Kadro Aynı Masada!

Okuma provasında bir araya gelen ve enerjileriyle şimdiden büyük heyecan uyandıran dizinin oyuncu kadrosunda adeta yok yok! Türk sineması ve televizyonunun usta isimleriyle genç neslin yetenekli yüzlerini buluşturan dev kadroda şu isimler yer alıyor:

Fikret Kuşkan, Hande Soral, Emre Bey, İlayda Alişan, Seçkin Özdemir, Yusuf Çim, Nil Sude Albayrak, Gözde Okur, Ferit Aktuğ, Anıl Çelik, Sera Tokdemir, Hazım Körmükçü, Öznur Ön, Hande Katipoğlu, Derda Yasir Yenal, Cansu Savcı, Feride Bağ, Alper Haliloğlu, Uğur Akay, Selin Soydan, Hayal Garip, Alihan Demirbilek, Sıla Gözüm, Anastasia Geptina ve Yıldız Kültür.

Ekranlarda uzun zamandır eksikliği hissedilen samimi, güvenli ve tüm ailenin ekran başında toplanıp neşeyle izleyebileceği bu sıcak mahalle dramedisi Ağustos ayından itibaren TRT 1 izleyicisine "iyi ki" dedirtmeye aday.





