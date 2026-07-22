Sahnelere Dönsün Diye Servet Döktüler! Özlem Tekin Ne Diyecek?

Yıllardır gözlerden uzak yaşayan Özlem Tekin'e sadece 10 konser için yaklaşık 94 milyon TL teklif edildi. Ünlü rockçının vereceği karar merak konusu oldu.

Sahnelere Dönsün Diye Servet Döktüler! Özlem Tekin Ne Diyecek?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-07-2026 17:22

Bir dönemin en güçlü rock yıldızlarından Özlem Tekin uzun yıllardır gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Şöhretin tam ortasındayken her şeyi geride bırakıp İstanbul'dan ayrılan sanatçı 2016 yılında Muğla'ya yerleşerek sakin bir yaşamı tercih etmişti. O günden bu yana ne konser verdi ne de müzik dünyasında aktif olarak yer aldı. Ancak görünen o ki yapımcılar Özlem Tekin'i yeniden sahnelerde görmek için büyük bir adım attı.

Köy Hayatını Seçti, Gözlerden Uzak Yaşadı

Son albümünü 2015 yılında çıkaran Özlem Tekin ardından bambaşka bir hayat kurmaya karar verdi. Muğla'nın Milas ilçesindeki bir köye yerleşen sanatçı çiftlik hayatına yöneldi ve hatta bir dönem muhtar azası olarak da görev yaptı.

Doğayla iç içe yaşamayı tercih eden Tekin sosyal medyadan da uzak durarak sessiz bir hayat sürdürdü. Daha sonra maddi nedenlerle Milas'taki çiftlik evini kapattığı ve Bodrum Gündoğan'da yaşayan annesinin yanına taşındığı konuşuldu.

94 Milyon Liralık Teklif Masada

Aradan geçen yaklaşık 10 yılın ardından müzik sektöründen dikkat çeken bir hamle geldi. İddiaya göre organizatörler Özlem Tekin'i yeniden sahnelere döndürmek için kesenin ağzını açtı.

Konuşulan rakam ise oldukça dikkat çekici. Yapımcıların sanatçıya sadece 10 konser vermesi karşılığında 2 milyon dolar yani yaklaşık 94 milyon liralık bir teklif sunduğu öne sürüldü. Bu gelişme kısa sürede magazin dünyasında en çok konuşulan konular arasına girdi.

Kararı Merakla Bekleniyor

Şimdilik Özlem Tekin cephesinden bu teklifle ilgili resmi bir açıklama gelmiş değil. İddialara göre ünlü sanatçı kendisine sunulan bu dev teklifi değerlendirme aşamasında.

Yıllardır sakin köy hayatını tercih eden Özlem Tekin'in bu cazip öneriyi kabul edip etmeyeceği ise şimdiden büyük merak konusu oldu. Müzikseverler efsane rockçının yeniden sahneye çıkacağı günü umutla beklerken son kararın ne olacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak gibi görünüyor.

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