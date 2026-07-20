Kanal D'nin Sevilen Dizisi Daha 17 Yüksek Gerilimli Bölümüyle Ekranları Salladı!

Kanal D ekranlarının her pazar akşamı izleyiciyi ekran başına kilitleyen iddialı dizisi Daha 17 gerilim ve duygusal kırılmaların tavan yaptığı unutulmaz bir bölümle izleyiciyle buluştu. Defile gecesinde yaşanan beklenmedik olaylar hem Akkaya ailesinin dengelerini altüst etti hem de Aras'ın gerçeklerin peşindeki mücadelesine yepyeni bir boyut kazandırdı.

Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği Pastel Film imzalı dizi çarpıcı senaryosu ve yüksek temposuyla haftanın en çok konuşulan televizyon olayı haline geldi.

Defilede Yıkım ve Darp Skandalı Basına Sızdı!

Kimsesiz gençlere yardım amacıyla düzenlenen özel gecede Aras ve Leyla'nın sevgili rolü yaparak el ele salona girmesi gecenin en büyük bombası oldu.

Deniz Gözyaşlarına Boğuldu

İkiliyi el ele gören Deniz yaşadığı derin hayal kırıklığı ve yıkımla gözyaşları içinde içeri kaçtı. Yanlışlıkla Teoman'ın odasına giren Deniz'in ardından öfkesine hakim olamayan Teoman arkadaşlarını da yanına alarak Aras'ı acımasızca darp etti.

İtibar Sınavı

Yardım gecesinde yaşanan şiddet skandalının basına sızmasıyla Akkaya ailesi kamuoyunda büyük tepki topladı. Zedelenen imajlarını toparlamak isteyen aile çözümü Aras'la ortak bir röportaj vermekte buldu.

Aras'tan Hayat Kurtaran Müdahale ve Akkaya Konağı Planı

Gelişmeler bununla da sınırlı kalmadı. Hastanede yatan Serhat'ın katında olağandışı bir hareketlilik fark eden Metin durumu hemen Aras'a iletti. Kardeşinin yerini bilen tek kişi olan Serhat'ın öldürüleceğini anlayan Aras zamana karşı yarışarak onu ölümün kıyısından kurtarmayı başardı.

Akkaya ailesinin röportaj teklifine Leyla karşı çıksa da Aras Akkaya Konağı'na sızmanın ve ailesiyle ilgili gizli gerçeklere ulaşmanın tek yolunun bu teklifi kabul etmek olduğunu düşünerek röportajı kabul etti.

Geceye Damga Vuran İtiraf

Teoman'ın Deniz'in Aras'a yazdığı aşk mektubunu bir koz olarak kullanıp onu zorla yemeğe çıkarması bardağı taşıran son damla oldu. Yemek çıkışı Aras'ın karşısına dikilen Deniz içindeki fırtınaya daha fazla engel olamayarak duygularını ilk kez bu kadar net bir şekilde haykırdı ve Aras'a aşkını ilan etti.

Reyting Tablosunu Altüst Etti: Pazar Gecesinin Lideri!

Tüm bu heyecan dolu gelişmeler diziyi reytinglerin en üst sırasına taşıdı. Daha 17 elde ettiği tarihi izlenme oranlarıyla pazar gecesini domine etti.

Tüm Kişiler: 6.23 reyting ve %24.48 izlenme payı

AB Grubu: 4.58 reyting ve %17.83 izlenme payı

20+ABC1: 4.99 reyting ve %19.23 izlenme payı

Rakiplerini geride bırakarak gecenin en çok izlenen yapımı olan Daha 17 her Pazar akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor