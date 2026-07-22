Buse Varol Her Şeyi Değiştirdi! Alişan'dan Olay İtiraf

Alişan Buse Varol'la evlendikten sonra hayata bakışının değiştiğini söyledi. Mutlu evliliğin sırrını anlattığı "Eşine itaat edeceksin" sözleri gündem oldu.

Buse Varol Her Şeyi Değiştirdi! Alişan'dan Olay İtiraf
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-07-2026 16:52

Alişan ile Buse Varol magazin dünyasının en çok konuşulan ama bir o kadar da uyumlu çiftlerinden biri olmaya devam ediyor. 2018 yılında evlenen ikili oğulları Burak ve kızları Eliz'in dünyaya gelmesiyle mutlu aile tablosunu tamamladı. Yıllardır göz önünde olmalarına rağmen ilişkilerini sağlam bir şekilde sürdüren çift bu kez Alişan'ın evlilikle ilgili yaptığı samimi açıklamalarla gündeme geldi.

Mutluluğun Sırrını Tek Cümlede Anlattı

Alişan yıllar içinde evliliğe bakış açısının tamamen değiştiğini söyledi. Eskiden ilişkiler konusunda daha katı düşündüğünü ifade eden ünlü şarkıcı Buse Varol'la kurduğu yuvanın ardından olaylara çok farklı bakmaya başladığını dile getirdi. Mutlu evliliğin sırrını ise esprili ama dikkat çeken bir cümleyle özetledi: "Eşine itaat edeceksin."

Bu sözler kısa sürede sosyal medyada konuşulurken birçok kişi Alişan'ın açıklamasını samimi ve esprili buldu. Ünlü şarkıcının yıllar içinde değişen bakış açısını açık yüreklilikle anlatması da takipçilerinden olumlu yorumlar aldı.

Aşkları Bir Dizi Setinde Başladı

Alişan ile Buse Varol'un tanışma hikâyesi de en az evlilikleri kadar ilgi çekiyor. İkili ilk kez birlikte rol aldıkları dizinin toplantısında karşılaştı. Yan yana oturan Buse Varol'dan etkilenen Alişan toplantının ardından yapım ekibini arayarak oyuncu kadrosunu sordu.

Daha sonra sosyal medya üzerinden Buse Varol'a ulaşan Alişan ilk iletişimi de burada kurdu. Dizi devam ederken arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüştü. Çift ilişkilerini ise dizi ekibi için oluşturulan mesaj grubunda açıklayarak herkesi şaşırttı.

"Hayatımın En Uzun Senaryosunu Buldum"

Rol aldıkları dizi uzun soluklu olmasa da Alişan için hayatının en önemli dönüm noktalarından biri oldu. Ünlü şarkıcı o günleri anlatırken "Hayatımın en kısa dizisiydi ama hayatımın en uzun senaryosunu buldum." sözleriyle Buse Varol'a olan sevgisini dile getirdi.

Bugün iki çocuklarıyla mutlu bir aile hayatı süren çift hem paylaşımları hem birbirlerine verdikleri destekle magazin dünyasının örnek gösterilen evlilikleri arasında yer almaya devam ediyor.

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