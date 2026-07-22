Gökhan Özoğuz, Ece Üner ve Öykü Serter! 5 Ünlü İsim Adliyede!

Ahbap Derneği soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Gökhan Özoğuz, Ece Üner ve Öykü Serter adliyeye giderken Fatih Portakal ile Feyza Altun da ifadeye çağrıldı.

Gökhan Özoğuz, Ece Üner ve Öykü Serter! 5 Ünlü İsim Adliyede!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-07-2026 18:12

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada dikkat çeken yeni bir adım atıldı. Bu kez soruşturma kapsamında bazı tanınmış isimlerin bilgisine başvurulmasına karar verildi. Gazeteciler Ece Üner ve Fatih Portakal'ın yanı sıra avukat Feyza Altun, şarkıcı Gökhan Özoğuz ve sunucu Öykü Serter ifadeye çağrıldı.

Günün ilerleyen saatlerinde Gökhan Özoğuz, Öykü Serter ve Ece Üner ifade vermek için İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne gitti. Fatih Portakal ile Feyza Altun'un ise hangi tarihte ifade vereceği henüz netleşmedi.

Soruşturma Nasıl Başladı?

Soruşturmanın merkezinde Ahbap Derneği adına toplanan bağışların bazı şüphelilerin kişisel hesaplarına aktarıldığı iddiası bulunuyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosyada, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" gibi çeşitli suçlamalar yer alıyor.

Dosyaya eklenen MASAK raporlarında ise mali hareketlerle ilgili dikkat çeken iddialar bulunuyor. Raporda bazı şüphelilerin gelirleriyle uyumsuz para hareketleri yaptığı, kendi aralarında yüksek miktarda para transferleri gerçekleştirdiği şans oyunları hesaplarına para aktardığı ve kısa süre içinde çok sayıda tapu devri yaptığı öne sürülüyor.

Operasyonlar Peş Peşe Geldi

Soruşturmanın ilk büyük operasyonu 12 Temmuz'da düzenlendi. İlk etapta aralarında Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent'in de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Devam eden operasyonlarla yeni gözaltılar gerçekleşirken ikinci dalgada Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur da soruşturmaya dahil edildi.

Savcılıktaki işlemlerin ardından bazı şüpheliler tutuklanırken bazı isimler hakkında adli kontrol kararı verildi. Son operasyonlarla birlikte tutuklu sayısı 28'e yükseldi.

Gözler İfade Sürecine Çevrildi

İfadeye çağrılan beş ismin dosyada "şüpheli" olarak değil bilgi sahibi sıfatıyla dinleneceği belirtiliyor. Soruşturmanın hangi yönde ilerleyeceği ve yeni ifadelerin dosyaya nasıl yansıyacağı ise merak konusu. Öte yandan derneğe ve bazı şüphelilere ait mal varlıklarına yönelik el koyma kararları da yürürlükte bulunurken, savcılığın çok yönlü incelemesi devam ediyor.

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