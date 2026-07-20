Gamze Erçel'den Eşi Caner Yıldırım'a Karnı Burnunda Stil Pozları!

Dijital dünyadaki ilham veren estetik paylaşımları ve aile yaşantısıyla magazinin her daim odağında yer alan Gamze Erçel ikinci kez anne olmaya hazırlanmanın tatlı heyecanını Ege sahillerine taşıdı. Başarılı oyuncu Hande Erçel'in ablası olan güzel influencer; Mavi adındaki kızları ve eşi Caner Yıldırım ile birlikte Bodrum tatiline tam gaz devam ediyor.

Yaz sezonunun ve lüks plaj modasının tadını çıkaran Yıldırım ailesi Bodrum'da objektiflere yansıdı. İkinci bebeğini kucağına almak için gün sayan Erçel'in deniz kenarındaki karnı burnunda pozları plajın en büyüleyici anlarına sahne oldu.

Deniz Kenarında Saatlerce Süren Fotoğraf Çekimi!

6 aylık hamile olan Gamze Erçel Bodrum'un muazzam gün batımı ve deniz atmosferinde adeta eşi Caner Yıldırım'ın özel modeli oldu. Hamilelik şıklığından ödün vermeyen ve tarzıyla göz dolduran Erçel eşine deniz kenarında saatlerce poz verdi.

Beyaz Plaj Elbisesiyle Suya Girdi

Çekimin ilk bölümünde zarif beyaz plaj elbisesiyle dikkat çeken Gamze Erçel elbisesini çıkarmadan kendini Ege'nin serin sularına bıraktı. Su içerisinde de poz vermeyi sürdüren Erçel'in neşeli halleri dikkat çekti.

İkinci Kombinle Pozlara Devam

Denizden çıktıktan sonra vakit kaybetmeden üzerini değiştiren güzel influencer yeni kombiniyle eşi Caner Yıldırım'ın kadrajına poz vermeye devam etti. Mimar ve içerik üreticisi eşinin sabırlı ve profesyonel fotoğrafçılık performansı ise plajdakilerin yüzünü güldürdü.

2019'dan Bu Yana Büyüyen Tatlı Aile

Hatırlanacağı üzere 2019 yılında görkemli bir törenle nikah masasına oturan Gamze Erçel ile Caner Yıldırım çifti aynı yılın Aralık ayında ilk çocukları Aylin Mavi'yi kucaklarına alarak anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Şimdilerde 6 aylık hamilelik heyecanıyla ailelerini genişletmeye hazırlanan ikili Bodrum'un masmavi koylarında ikinci çocuk heyecanını doyasıya yaşıyor.

Dijital medyanın yoğun temposundan ve içerik üretim süreçlerinden Bodrum sahilinin sakin ve büyüleyici atmosferine keskin bir geçiş yapan Gamze Erçel bu karnı burnunda tatil pozlarıyla haftanın en çok beğenilen ve konuşulan popüler manşetleri arasındaki yerini aldı.