Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk Çiftinden Sezonun En Tatlı Mavi Yolculuğu!

Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk çifti kızları Mercan ile Bodrum Bitez'de görüntülendi. Ünlü çift ailece tekneye binerken kameralara el salladı.

Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk Çiftinden Sezonun En Tatlı Mavi Yolculuğu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-07-2026 09:04

Türk televizyon ve sinema dünyasının doğal çiftlerinden biri olan Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk Ege'nin göz bebeği Bodrum'da yaz sezonunun tadını çıkarmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda Bodrum Ortakent'in huzurlu atmosferinde objektiflere takılan ünlü oyuncu çift bu kez rotayı Bodrum'un bir diğer meşhur koyu olan Bitez'e çevirdi. Yanlarında dünyalar tatlısı kızları Mercan ile birlikte görüntülenen ikili samimi ve neşeli halleriyle plajın tüm neşesi oldu.

Ortakent'ten Bitez'e Bitez'den Mavi Sulara!

Bitez sahilinde basın mensuplarını karşılarında görünce gülümseyerek selam veren Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk çifti tatil planlarının henüz bitmediğinin müjdesini verdi. Karadan deniz rotasına geçiş yapan başarılı oyuncular kızları Mercan ile birlikte zaman kaybetmeden kendilerini bekleyen tekneye yöneldi.

Ailesiyle birlikte botla tekneye doğru yol almadan hemen önce basın mensuplarına neşeyle el sallayan Özge Özpirinçci enerjisi ve doğallığıyla yine hayran bıraktı. Kızları Mercan'ı bir an olsun yalnız bırakmayan çift Bitez sularına açılmadan önce Bodrum esintisinin ve ailece bir arada olmanın mutluluğunu doyasıya yaşadı.

2021'den Bu Yana Süren Tablo Gibi Mutluluk

Bilindiği üzere uzun yıllardır devam eden örnek ilişkilerini 18 Eylül 2021 tarihinde nikah masasına oturarak taçlandıran Burak Yamantürk ve Özge Özpirinçci çifti aynı yılın Kasım ayında kızları Mercan'ın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne ve baba olmanın tarif edilmez heyecanını tatmıştı.

Setlerin yoğun ve yıpratıcı çekim temposundan Bodrum koylarının masmavi ve izole atmosferine keskin bir geçiş yapan mutlu aile bu tatlı tekne kaçamağıyla sosyal medyanın ve popüler magazin bloglarının en çok konuşulan aile manşetlerinden birine imza attı.

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