Esra Dermancıoğlu Kendini İfşa Etti! O Anısı Viral Oldu

Esra Dermancıoğlu yine kendine has samimi tavrıyla gündemde. Başarılı oyuncu gençlik yıllarından anlattığı komik bir anısıyla sosyal medyada konuşulmaya başladı. İçtenliği ve doğal halleriyle sevilen oyuncunun yaptığı itiraf takipçilerini hem güldürdü hem "Hepimiz benzer şeyler yaşadık" dedirtti.

Lise Yıllarındaki O Anıyı İlk Kez Anlattı

Dermancıoğlu lise yıllarında hoşlandığı biriyle yemeğe çıktığı günü anlatırken oldukça eğlenceli bir anısını paylaştı. O dönem burnunu beğenmediğini söyleyen oyuncu beğendiği çocuğun yüzünü yandan görmesini istemediği için yemek boyunca camdan dışarı baktığını anlattı.

Ünlü oyuncu "Lisede beğendiğim çocukla yemeğe çıkmıştık. Burnumu yandan görmesin diye bütün yemek boyunca camdan dışarı bakmıştım. Ne lüzumsuz bunalımlara girmişim." sözleriyle hem kendisiyle dalga geçti hem yıllar sonra o günleri gülerek hatırladığını gösterdi.

Samimiyeti Takipçilerinden Tam Not Aldı

Esra Dermancıoğlu'nun bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Pek çok kişi oyuncunun kendisiyle dalga geçebilmesini ve yaşadığı özgüven sorununu açık yüreklilikle anlatmasını oldukça samimi buldu.

Takipçileri de yorumlarda kendi gençlik anılarını paylaşarak benzer duyguları yaşadıklarını dile getirdi. Böylece kısa bir anı sosyal medyada binlerce kişinin ortak hatıralarını konuştuğu bir paylaşıma dönüştü.

Aile Paylaşımları Da İlgi Görüyor

Esra Dermancıoğlu son günlerde sadece bu itirafıyla değil ailesiyle yaptığı paylaşımlarla da konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde kızı Refia ve eski eşiyle aynı masada buluştuğu akşam yemeğinden kareler paylaşan oyuncu doğal tavrıyla yine dikkat çekmişti.

Önce kızıyla çekildiği fotoğrafı "Refia ve anne yemekte" notuyla paylaşan Dermancıoğlu ardından eski eşinin de yer aldığı kareyi "Baba, anne, çocuk" sözleriyle yayınladı. Özellikle kızı Refia'nın zarif duruşu sosyal medyada büyük ilgi gördü. Takipçiler hem aile fotoğraflarına hem oyuncunun gösterişten uzak içten paylaşımlarına övgü dolu yorumlar yaptı.