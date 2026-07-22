Bülent Ersoy'dan Büyük Karar! Film İçin Son Sözü Söyledi

Bülent Ersoy'un hayatını anlatacak biyografi filmi için kritik eşik aşıldı. Diva senaryoya onay verdi gözler şimdi oyuncu kadrosu ve çekimlere çevrildi.

Bülent Ersoy'dan Büyük Karar! Film İçin Son Sözü Söyledi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-07-2026 18:47

Türk sanat müziğinin en büyük isimlerinden Bülent Ersoy için hayranlarını heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Yıllardır sesi sahne performansları ve renkli kişiliğiyle gündemden düşmeyen Diva'nın hayatı sinema filmi oluyor. Uzun süredir hazırlıkları devam eden biyografi projesinde önemli bir eşik de geride kaldı. Filmin ilk senaryo taslağı tamamlandı ve Bülent Ersoy tarafından onaylandı.

Bu gelişmeyle birlikte projenin hazırlık sürecinde artık yeni bir döneme girilmiş oldu.

Senaryo İçin İlk Onay Geldi

Filmin senaryosunu yazar Mine Şengöz kaleme alıyor. Hazırlanan ilk taslak doğrudan Bülent Ersoy'a sunuldu. Ünlü sanatçının senaryoyu inceleyip onay vermesiyle birlikte ekip çalışmalarına hız kazandırdı.

Şimdi gözler senaryonun son haline çevrilmiş durumda. Ağustos ayında metnin tamamen bitirilmesi planlanıyor. Ardından oyuncu seçimleri çekim takvimi ve diğer hazırlıkların netleşmesi bekleniyor.

Sadece Sahne Hayatı Anlatılmayacak

Bu biyografi filmi yalnızca Bülent Ersoy'un sanat kariyerine odaklanmayacak. Yapım ekibi Diva'nın bugüne kadar çok fazla bilinmeyen yönlerini yaşadığı önemli dönüm noktalarını ve hayatındaki özel anları da izleyiciyle buluşturmayı hedefliyor.

Yani seyirci sadece konserlerden ya da televizyon programlarından tanıdığı Bülent Ersoy'u değil perde arkasındaki yaşamına dair farklı hikâyeleri de izleme fırsatı bulacak.

Hayranlar Şimdiden Merakla Bekliyor

Projeyle ilgili ilk haberin duyulmasının ardından sosyal medyada da büyük bir heyecan oluştu. Pek çok kişi Bülent Ersoy'u hangi oyuncunun canlandıracağını ve filmde sanatçının hayatındaki hangi olaylara yer verileceğini konuşmaya başladı.

Henüz oyuncu kadrosu açıklanmasa da beklenti oldukça yüksek. Çünkü Bülent Ersoy'un yarım asrı aşan sanat yolculuğu Türk müzik tarihinin en dikkat çeken hikâyelerinden biri olarak görülüyor. Senaryonun tamamlanmasının ardından çekim hazırlıklarının hızlanması beklenirken biyografi filmi şimdiden yılın en çok merak edilen sinema projeleri arasında gösteriliyor.

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