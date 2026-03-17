Zirvede Kan Kaybı! Taşacak Bu Deniz Neden Düştü? Yönetmen Konuştu.

Taşacak Bu Deniz reytingleri neden düştü? Yönetmen Çağrı Bayrak'ın 21. bölüm reyting açıklaması nedir? Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın başrolde olduğu TRT 1 dizisindeki düşüşün tüm detayları haberimizde...

Yayın Tarihi : 17-03-2026 10:00

Sezon boyunca 17 reyting bandına kadar çıkarak ekranların tartışmasız lideri olan "Taşacak Bu Deniz", 21. bölümde 12 reytinge gerileyerek hayranlarını şaşırttı. Sosyal medyada "Hikaye mi zayıflıyor?" eleştirileri yükselirken, dizinin başarılı yönetmeni Çağrı Bayrak’tan beklenen açıklama geldi.

 17'den 12'ye: Neler Oluyor?

Başrollerini Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal ve Ava Yaman’ın paylaştığı yapım, her cuma akşamı TRT 1 ekranlarında izleyiciyi kilitliyordu. Ancak son bölümde yaşanan 5 puanlık ciddi düşüş, magazin ve medya kulislerinde "zirve sarsılıyor mu?" sorularını beraberinde getirdi.

 Yönetmen Çağrı Bayrak: "Düşüş Çok Normal"

Reyting sonuçlarının ardından sessizliğini bozan yönetmen Çağrı Bayrak, bu düşüşü dizinin kalitesine veya senaryoya değil, dış etkenlere bağladı. Bayrak yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Düşüşün sebebi tamamen okulların ara tatile girmesiyle alakalı. Çok normal, cuma günü yayınlanıyor dizi. İnsanlar tatil modunda olduğu için televizyon başından biraz uzaklaştılar."

 "Taşacak Bu Deniz" Reyting Karnesi

Kriter Bilgi
Sezon Zirvesi 17 Reyting
21. Bölüm Reytingi 12 Reyting
Yayın Günü Cuma
Düşüş Sebebi (Yönetmen) Ara Tatil & Hafta Sonu Etkisi

 Sosyal Medya İkiye Bölündü

Yönetmenin açıklaması hayranları tam olarak ikna etmeye yetmedi. Bir kesim izleyici yönetmene hak vererek tatil etkisinin büyük olduğunu savunurken; bir diğer kesim ise senaryodaki tempo düşüklüğünün ve yan karakterlerin hikayeye etkisinin azalmasının reytingleri etkilediğini iddia ediyor.

 

