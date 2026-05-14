Güllü'nün Oğlundan Olay Paylaşım

Arabesk müziğinin sevilen isimlerinden Güllü geçtiğimiz sene yaşanan trajik bir olayda hayata gözlerini yummuştu. Sanatçının ölümünün ardından sevenleri büyük bir üzüntü yaşamıştı. Usta sanatçının ölüm nedeni araştırılırken ailenin ihmali olup olmadığı gündeme gelmişti. Ve Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.



Yaşananların ardından şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız Gülter Instagram'dan bir paylaşım yaparak annesine olan özlemini dile getirdi. Kısa sürede dikkat çeken paylaşım sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.



Duygusal Video Paylaşımı



Tuğberk Yağız Gülter annesinin bir set gününde çekilen videosunu paylaştı. Paylaşımında annesi için söylediği sözler dikkat çekti.

“Valide Sultanım” Sözleri Dikkat Çekti

Tuğberk Yağız Gülter duygularını şu sözlerle dile getidi.

“Hep böyle bitirirdik setleri, belki kötü şeyler yaşanıyor olabilir ama yine böyle bitireceğiz sultanım sana söz. Kimsenin olmadığı kadar hayranım sana, duruşuna, özgüvenine ve karakterine. Seni çok seviyorum valide sultanım. İyi ki varsın.”

Bu sözler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Sosyal Medyada Yoğun İlgi Gördü

Yapılan bu paylaşım sosyal medyada oldukça ilgi gördü. Güllü'nün sevenleri onun anısını yad eden yorumlarda bulundu. Gelen mesajlar arasında oldukça duygusal yorumlar da vardı.

Öte yandan sanatçının ölümüyle ilgili oğlunu suçlayan mesajlar da sosyal medyada yer aldı.

Aile Süreci Gündemde Kalmaya Devam Ediyor

Güllü'nün ölümü sonrası yaşanan süreç kamuoyunda yakından takip ediliyor. Annesini öldürmekle suçlanan ve şu an tutuklu olarak yargılanan Tuğyan Ülkem Gülter'le ilgili mahkeme süreci de merakla bekleniyor. Ayrıca Güllü'nün kızının yakın arkadaşı olan ve ev hapsinde tutulan Sultan Nur Ulu'nun itiraflarının da mahkemenin seyrini değiştirmesi bekleniyor.



