Derin Beşikçioğlu ve Kaan Sevi’den Beklenen Aşk İtirafı Geldi

Derin Beşikçioğlu ve Kaan Sevi katıldıkları bir galada sürpriz bir çıkış yaparak ilişkilerini ilan etti. İlk kez kamera karşısına el ele geçtiler ve aşklarını duyurdular.

Derin Beşikçioğlu ve Kaan Sevi’den Beklenen Aşk İtirafı Geldi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-05-2026 12:10

Tatbikat Sahnesi Galasında Aşk İtirafı

Tatbikat Sahnesi tarafından sahneye koyulan Serin Bir Sabah oyununun galasında boy gösteren genç çift için bu galanın farklı bir önemi daha vardı. Çünkü projenin yönetmenliğini Derin'in babası Erdal Beşikçioğlu üstlenirken oyunun başrolünde ise annesi Elvin Hanım yer alıyor. Genç aşıkların galaya el ele gelmesi aile onayının da alınması anlamına geliyor.

Aileye Yeni Bir Oyuncu Dahil Oldu

Sevi ve Beşikçioğlu gala girişinde magazincilerin sorularına cevap verdi. Genç yıldız gazetecilerin "Aileye yeni bir oyuncu katıldı diyebilir miyiz?" sorusuna gülümseyerek "Diyebiliriz" yanıtını verdi. Bu cevapla birlikte ilişki magazin dünyasında da resmiyet kazanmış oldu.

"Erdal Beşikçioğlu’nun Elinde Büyüdüm"

Damat adayı usta aktör Erdal Beşikçioğlu ile olan geçmişine dair dikkat çeken açıklamalar yaptı. Kaan Sevi “2017’de Erdal abiyle tanıştım. Bu sektörde ilk işimi onunla yaptım. Kendisinin elinde büyümek çok harika. Harika tecrübeler edindim ama bir o kadar da kendisiyle çalışmak zor. Ama bu zorluğu her yerde bayıla bayıla anlatıyorum. İlk başlarda çok gergin ve heyecanlıydım. Şimdi daha rahatım. Küçüklükten beri hayran olduğum bir aktör…” diye konuştu.

Sosyal Medyada Olay Oldu

Derin Beşikçioğlu'nun anne ve babasının birlikte çalıştığı projenin galasına sevgilisiyle el ele gelmesi sosyal medyada olay yarattı. Kullanıcılar "Kaan aileye girmiş", "Aile onayı çoktan alınmış" gibi yorumlarda bulundu.

Benzer Haberler
Hasan Can Kaya'dan Saba Tümer'e Şok Sözler: Hasan Can Kaya'dan Saba Tümer'e Şok Sözler: "Libosu Kadar Karakteri de Yüksek
Hayranları Sefo'yu Göreve Davet Etti: Hayranları Sefo'yu Göreve Davet Etti: "O Şarkıyı Hemen Çıkar"
Karın Estetiği mi Yaptırdı? Sıla'nın Değişen Görüntüsü Sosyal Medyayı Salladı Karın Estetiği mi Yaptırdı? Sıla'nın Değişen Görüntüsü Sosyal Medyayı Salladı
Edis Martılar'ı Milli Takım'a Uyarladı, Sosyal Medya Karıştı Edis Martılar'ı Milli Takım'a Uyarladı, Sosyal Medya Karıştı
Ayça Ayşin Turan 'Avukat' Olarak Dönüyor: Partneri İse Hiç Yabancı Değil! Ayça Ayşin Turan 'Avukat' Olarak Dönüyor: Partneri İse Hiç Yabancı Değil!
Yeraltı Sezon Finali Yapıyor! Tarih kesinleşti! Yeraltı Sezon Finali Yapıyor! Tarih kesinleşti!
ÇOK OKUNANLAR
Onur Buldu Yakın Arkadaşı Tarafından Dolandırıldı! İşte Olayın Detayları...
  • 11-05-2026 11:21

Onur Buldu Yakın Arkadaşı Tarafından Dolandırıldı! İşte Olayın Detayları...

Umut Oğuz ve Eşi Bir Kez Daha Mahkemelik Oldu!
  • 14-05-2026 10:44

Umut Oğuz ve Eşi Bir Kez Daha Mahkemelik Oldu!

Derin Beşikçioğlu ve Kaan Sevi’den Beklenen Aşk İtirafı Geldi
  • 15-05-2026 12:10

Derin Beşikçioğlu ve Kaan Sevi’den Beklenen Aşk İtirafı Geldi

Güllü'nün Oğlundan Olay Paylaşım
  • 14-05-2026 11:47

Güllü'nün Oğlundan Olay Paylaşım

Evlilik Teklifindeki O Gizli Detay Ortaya Çıktı
  • 14-05-2026 18:50

Evlilik Teklifindeki O Gizli Detay Ortaya Çıktı