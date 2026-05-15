Derin Beşikçioğlu ve Kaan Sevi’den Beklenen Aşk İtirafı Geldi

Tatbikat Sahnesi Galasında Aşk İtirafı

Tatbikat Sahnesi tarafından sahneye koyulan Serin Bir Sabah oyununun galasında boy gösteren genç çift için bu galanın farklı bir önemi daha vardı. Çünkü projenin yönetmenliğini Derin'in babası Erdal Beşikçioğlu üstlenirken oyunun başrolünde ise annesi Elvin Hanım yer alıyor. Genç aşıkların galaya el ele gelmesi aile onayının da alınması anlamına geliyor.

Aileye Yeni Bir Oyuncu Dahil Oldu

Sevi ve Beşikçioğlu gala girişinde magazincilerin sorularına cevap verdi. Genç yıldız gazetecilerin "Aileye yeni bir oyuncu katıldı diyebilir miyiz?" sorusuna gülümseyerek "Diyebiliriz" yanıtını verdi. Bu cevapla birlikte ilişki magazin dünyasında da resmiyet kazanmış oldu.

"Erdal Beşikçioğlu’nun Elinde Büyüdüm"

Damat adayı usta aktör Erdal Beşikçioğlu ile olan geçmişine dair dikkat çeken açıklamalar yaptı. Kaan Sevi “2017’de Erdal abiyle tanıştım. Bu sektörde ilk işimi onunla yaptım. Kendisinin elinde büyümek çok harika. Harika tecrübeler edindim ama bir o kadar da kendisiyle çalışmak zor. Ama bu zorluğu her yerde bayıla bayıla anlatıyorum. İlk başlarda çok gergin ve heyecanlıydım. Şimdi daha rahatım. Küçüklükten beri hayran olduğum bir aktör…” diye konuştu.

Sosyal Medyada Olay Oldu

Derin Beşikçioğlu'nun anne ve babasının birlikte çalıştığı projenin galasına sevgilisiyle el ele gelmesi sosyal medyada olay yarattı. Kullanıcılar "Kaan aileye girmiş", "Aile onayı çoktan alınmış" gibi yorumlarda bulundu.