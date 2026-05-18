Burak Berkay Akgül'ün Yeni Projesi Belli Oldu!

Burak Berkay Akgül ekrana dönüyor. Oyuncu son olarak Sahipsizler'de rol almıştı. Yakışıklı ismin yeni projesi merak konusu olmuştu.

Belli Oldu!

Akgül'ün yeni işi belli oldu. Oyuncu Başkalarının Hayatı'nda rol alacak ve Doktor Sarp'a hayat verecek. Karakter üniversiteli Hülya'dan çok etkilenecek.

Partner Seçimi Dikkat Çekti

Burak Berkay'a dizide Eylül Lize Kandemir eşlik edecek. Kandemir Hülya'yı canlandıracak. Güzel oyuncu Masumlar Müzesi'ndeki rolüyle dikkatleri çekmişti.

Meksika'dan Uyarlama

Başkalarının Hayatı Meksika yapımı Ruby'den uyarlandı. Dizinin senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt kaleme aldı. Yönetmen koltuğunda ise Burak Müjdeci oturuyor.

Kadro Kesinleşmedi

Projenin ana castı henüz netleşmedi. Dizide iki başrol daha yer alacak. Emir ve Neslihan için oyuncu arayışı sürüyor.

Sezonun Merak Edilen Yapımı

Başkalarının Hayatı yeni sezonun dikkat çeken işlerinden biri olacak. Burak Berkay Akgül'ün performansı şimdiden merak konusu oldu. Dizinin sete çıkacağı tarih henüz belli olmadı. Çekimler castın tamamlanmasından sonra planlanacak.

