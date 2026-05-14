Evlilik Teklifindeki O Gizli Detay Ortaya Çıktı

Evliliklerinin 10. yılını kutlayan Sinem Kobal nostaljik fotoğrafları paylaşarak ilk kez duyulan tanışma hikâyesini anlattı.

Evlilik Teklifindeki O Gizli Detay Ortaya Çıktı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-05-2026 18:50

Mutlu evliliklerinde büyük bir eşiği daha geride bırakan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti şüphesiz Türkiye’nin en çok yakıştırılan çiftlerinden biri. Tam 10 yıl önce görkemli bir düğünle hayatlarını birleştiren ünlü ikili bugünlerde onuncu yıl dönümlerini kutlamanın heyecanını yaşıyor. Hayatlarının bu özel gününü sosyal medya hesabından paylaştığı nostaljik karelerle taçlandıran Kobal takipçilerini yıllar öncesine götürdü.

Nostalji Rüzgarı: O Kareler İlk Kez Bu Kadar Duygusal

2016 yılında Cunda Adası’nda günlerce konuşulan düğün töreninden bu yana geçen on yıl çifte iki çocuk ve sayısız hatıra getirdi. Güzel oyuncu yıl dönümü vesilesiyle "evet" dedikleri o anlara ait fotoğrafları yayımladı. Fotoğrafların altına düştüğü notlarla da evliliğe verdikleri değeri bir kez daha gözler önüne serdi. Paylaşımlar kısa sürede binlerce beğeni ve "Maşallah" yorumuyla dolup taştı.

Ruh Eşimi Bulmak Büyük Şanstı

Dadı dizisiyle küçük yaşta yıldızı parlayan oyuncu daha önce samimiyetle anlattığı tanışma hikâyesinde Kenan İmirzalıoğlu ile yollarının kesişmesinin aslında tam bir "doğru zaman" meselesi olduğunu vurgulamıştı. Bir arkadaş ortamında başlayan sohbetin İmirzalıoğlu’nun güçlü aurası ve kararlı tavrıyla aşka dönüştüğünü belirten Kobal aralarındaki bağı şu sözlerle tanımlamıştı:

"Kenan ile birbirimize âşık olduğumuz ana şahitlik etmek çok kıymetliydi. Hayatta ruh eşim diyebileceğin kişiyi bulmak büyük bir şans ancak sonrasında o ilişkiyi yürütmek için her iki tarafın da geçinmeye gönlünün olması gerekiyor. Biz o emeği vermeye hep gönüllü olduk."

İlginç Detay: Bir Yıl Sonra Gelen Teklif

Çiftin romantik serüvenine dair en dikkat çekici detay ise evlilik teklifinin zamanlamasıydı. İmirzalıoğlu’nun Kobal’a "Sana âşık oldum" dediği tarihin tam birinci yıl dönümünde diz çökerek evlenme teklifi etmesi hayranları tarafından "gerçek bir centilmenlik örneği" olarak yorumlanmıştı.

Lalin ve Leyla İle Büyüyen Mutluluk

Evliliklerini 2020 yılında kucaklarına aldıkları ilk kızları Lalin ve 2022 yılında dünyaya gelen Leyla ile taçlandıran ikili bugünlerde gözlerden uzak sakin ve aile odaklı bir yaşam sürüyor. 10 yılı geride bırakarak gösterişten uzak ama köklü bir sevgiyle "magazinin en sağlam kalesi" unvanını korumaya devam ediyorlar.

Benzer Haberler
Hileli Düetinden Global Sahneye: Manifest’in Durdurulamaz Yükselişi Hileli Düetinden Global Sahneye: Manifest’in Durdurulamaz Yükselişi
Dali Maskesi Yeniden mi Takılıyor? Yeni Soygun Planı Tartışma Yarattı Dali Maskesi Yeniden mi Takılıyor? Yeni Soygun Planı Tartışma Yarattı
Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy Hakkındaki O İddia Ortalığı Karıştırdı Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy Hakkındaki O İddia Ortalığı Karıştırdı
Cannes'da Flaşlar Bebek İçin Patladı! Müjdeyi Tüm Dünyaya Duyurdular Cannes'da Flaşlar Bebek İçin Patladı! Müjdeyi Tüm Dünyaya Duyurdular
Yatırımcılar Dikkat! Didem Soydan’ın Yatırımcılar Dikkat! Didem Soydan’ın "Milyonluk" Tavsiyesi Sosyal Medyayı Salladı
Herkes Bu Şarkıyı Konuşuyor! Semicenk’ten Milli Takım’a Dev Destek Herkes Bu Şarkıyı Konuşuyor! Semicenk’ten Milli Takım’a Dev Destek
ÇOK OKUNANLAR
Onur Buldu Yakın Arkadaşı Tarafından Dolandırıldı! İşte Olayın Detayları...
  • 11-05-2026 11:21

Onur Buldu Yakın Arkadaşı Tarafından Dolandırıldı! İşte Olayın Detayları...

Umut Oğuz ve Eşi Bir Kez Daha Mahkemelik Oldu!
  • 14-05-2026 10:44

Umut Oğuz ve Eşi Bir Kez Daha Mahkemelik Oldu!

Güllü'nün Oğlundan Olay Paylaşım
  • 14-05-2026 11:47

Güllü'nün Oğlundan Olay Paylaşım

Evlilik Teklifindeki O Gizli Detay Ortaya Çıktı
  • 14-05-2026 18:50

Evlilik Teklifindeki O Gizli Detay Ortaya Çıktı

Defne Samyeli’nin Sahne Tarzı Yine Gündem Oldu
  • 14-05-2026 11:26

Defne Samyeli’nin Sahne Tarzı Yine Gündem Oldu