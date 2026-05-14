Umut Oğuz ve Eşi Bir Kez Daha Mahkemelik Oldu!

Ünlü oyuncu Umut Oğuz ile yaklaşık iki yıldır boşanma aşamasında olduğu eşi Sevilay Tilda Oğuz arasındaki tartışma tırmanmaya devam ediyor. Gündeme gelen "tehdit" iddiaları magazin dünyasında bomba etkisi yarattı.

Hürriyet'ten Özge Eğirkar'ın haberine göre; Sevilay Tilda Oğuz eşi tarafından tehdit edildiği iddiasıyla savcılığa başvurdu. Yaşanan bu yeni gelişmenin ardından hukuki süreç hızlıca başlatıldı.



Okulda Yaşandığı İddia Edilen Olay

Sevilay Tilda Oğuz'un iddiasına göre olay çocuklarının okulunda gerçekleşti. Umut Oğuz çocuğu almak için gittiği okulda boşanma aşamasında olduğu eşi Sevilay Tilda Oğuz ile karşı karşıya geldi. İkili arasında sözlü bir tartışma başladı. İddiaya göre Umut Oğuz eşine tehdit içeren cümleler kullandı. Oyuncunun “Bu yaptıklarının bedelini ödetmezsem bana da Umut demesinler” dediği öne sürüldü.

“Daha Önce de Tehditlerde Bulundu” İddiası

Yaşananların ardından savcılığa suç duyurusunda bulunan Sevilay Tilda Oğuz eşinin daha önce de benzer davranışlarda bulunduğunu iddia etti. Tilda Oğuz'un şikayeti üzerine savcılık soruşturma başlattı. Yaşanan bu son gelişmelerin iki yıldır devam eden boşanma davasına nasıl etki edeceği merak konusu oldu. Konuyla ilgili taraflardan henüz başka bir açıklama gelmedi.

Magazin Gündeminde Geniş Yankı Uyandırdı

Yaşanan olayların magazin gündemine gelmesinin ardından sosyal medyada da konu konuşulmaya başlandı. Özellikle uzun süredir devam eden boşanma sürecinin peşinden gelen tehdit iddiası olayın fazlaca dikkat çekmesine sebep oldu.

Taraflar arasında başlayan hukuki süreç basın tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle konuyla ilgili oyuncu Umut Oğuz'un ne söyleyeceği oldukça merak ediliyor.