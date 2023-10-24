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Ziraat Bankası’ndan koşulsuz faizsiz anında 150.00 TL kredi açıklaması

Kamu bankalarından Ziraat Bankası, acil nakit desteğine ihtiyaç duyan müşterilerine 150.000 TL ihtiyaç kredisi müjdesini duyurdu. Peki kredi şartları neler?

Ziraat Bankası’ndan koşulsuz faizsiz anında 150.00 TL kredi açıklaması
YAŞAM
Yayın Tarihi : 24-10-2023 18:38

Ziraat Bankası’ndan koşulsuz, faizsiz, uzun vadeli 150.000 TL ihtiyaç kredisi müjdesi! Geçtiğimiz günlerde bir araştırma şirketi bu sene Türkiye’de kredi kartı kullanımının rekor düzeyde olduğunu açıklamıştı. Kredi kartı kullanımının bu kadar yaygın olduğu son dönemde, vatandaşın nakite duyduğu acil ihtiyaç ise büyük bir sorun haline gelmişti. Vatandaşlar, nakit ihtiyaçlarını karşılamak için bankaların ihtiyaç kredilerinde başvurmuş ancak yüksek faiz nedeniyle kredilerden olumlu sonuçlar da alamamışlardı. Vatandaşın isyanına geçtiğimiz günlerde devlet yetkilileri Bankacılık DÜzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile bir araya gelerek bir çözüm bulacaklarğını açıklamışlardı. Ekim ayına girmemize birlikte bankalar faiz oranlarını yavaş yavaş düşürmeye başladı. Kamu ve özel bankalar vatandaşın acil nakit ihtiyacını karşılayabilmek için kısa süreliğine düşük faizli kredi kampanyalarını dolaşıma soktu. Onlardan son olanı ise Ziraat Bankası’ndan geldi.

KOŞULSUZ ANINDA 150 BİN TL

Ziraat Bankası acil nakit ihtiyacını karşılamak üzere 150.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyasını duyurdu. Ziraat Bankası, uygun ödeme koşulları ile müşterilerine 150.000 TL’ye varan ihtiyaç kredisi vereceklerini açıkladı. Peki Ziraat Bankası ihtiyaç kredisine başvurmak için şartlar neler?

Kamu bankaları arasında en çok müşterisi bulunan bankalardan Ziraat Bankası’ndan ihtiyaç kredisi haberi vatandaşa biraz olsun nefes aldıracak. Acil nakite sıkışan vatandaşlar Ziraat Bankası’nın 150.000 TL’ye varan ihtiyaç kredisine başvurarak borçlarını ödeyebilme imkanı yakalayacak. Ziraat Bankası düşük faiziyle 150.000 TL’ye varan kredisi için ayrıca müşterisine özel bir ödeme planı çıkaracağını da duyurdu. Acil nakite ihtiyacı olan vatandaşlar kendisine en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek ya da Ziraat Bankası mobil uygulamasından veya Ziraat Bankası web sitesi üzerinden krediye başvurabilirler. Ziraat Bankası 150.000 TL’ye varan acil ihtiyaç kredisi başvuru şartında ise kredi notunuzu kara listede olmamasına ve son üç ayki kredi kartı ödemelerinizi gecikmeden ödenmiş olmasına bakılmaktadır.

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