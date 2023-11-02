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Ziraat Bankası'ndan Düşük Taksitli Borç Kapatma Kredisi Fırsatı!

Ziraat Bankası'nın ekonomik zorluklar içindeki vatandaşlara sunmuş olduğu borç kapatma kredisi, düşük taksitler ve ulaşılabilir ödeme planlarıyla mali yükleri hafifletmeyi hedefliyor. 634 TL'den başlayan taksit seçenekleri ile borçlarınızı yapılandırın.

Ziraat Bankası'ndan Düşük Taksitli Borç Kapatma Kredisi Fırsatı!
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Yayın Tarihi : 02-11-2023 14:38

Ekonomik sıkıntılarla boğuşan bireyler için Ziraat Bankası elini taşın altına koyarak, borç kapatma kredisi hizmetini başlattı. İçinden geçilen bu zor zamanlarda vatandaşın üzerindeki yükü hafifletmeyi amaçlayan bu kredi paketi, uygun ödeme planları ile dikkat çekiyor.

Ziraat Bankası'ndan Borç Yükünü Hafifleten Adım

Finansal zorluklarla karşı karşıya kalanlar için hayati bir çözüm yolu olarak görülen borç kapatma kredisi, yüksek faiz oranları ve artan yaşam maliyetlerine karşı bir nefes alma fırsatı sunuyor. Ziraat Bankası bu kredi paketiyle, ödeme güçlüğü çeken kişilere yardım elini uzatıyor.

Kredi Paketinin Detayları ve Faiz Oranları

Ziraat Bankası'nın ihtiyaç sahiplerine sunduğu kredi seçenekleri, farklı ihtiyaç ve olanaklara göre şekillendirilmiş durumda. Sunulan kredi paketi, belirli faiz oranları ile 36 ay vadeye kadar uzanan ödeme kolaylığı sağlıyor. Kamu bankası olan Ziraat Bankası, müşteri dostu bir yaklaşım ile %4,14 gibi rekabetçi bir faiz oranını uygulamaya koyuyor.

Kredi Taksitleri ve Başvuru Süreci

10 bin TL'lik bir ihtiyaç kredisi için aylık taksitler 634,29 TL olarak belirlenirken, 50 bin TL'lik kredilerde aylık ödeme miktarı 3 bin 171 TL'ye çıkıyor. Ziraat Bankası'nın geniş ulaşım ağı sayesinde isteyen herkes bu krediye kolaylıkla başvurabilir, internet şubesi, mobil uygulama veya banka şubeleri aracılığıyla işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Ziraat Bankası, Türkiye'nin finansal yükünü hafifletmeye yönelik adımlar atmaya devam ediyor. Kredi paketleri, vatandaşların ihtiyaçlarını en uygun şartlarda karşılayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu süreçte, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenler için sunulan kolaylıklar, mali sıkıntıları olanlar için büyük bir umut kaynağı oluşturuyor.

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