Heidi Klum’dan Akılalmaz Kostüm! Kendi Elinin İçine Girdi

Cadılar Bayramı denince akla gelen en çılgın kostümlerden biri yine Heidi Klum’dan geldi! Her yıl yaptığı sıra dışı kostüm tercihleriyle gündem olan ünlü model çıtayı iyice yükseltti. New York’ta düzenlediği geleneksel Cadılar Bayramı partisinin 25’incisine katılan Klum dev ve kanlı bir el kostümüyle geceye damga vurdu. Onu görenler önce neye uğradığını şaşırdı ardından kostümün detaylarını incelemeye başladı.

Heidi Klum Yine Şaşırtmayı Başardı!

31 Ekim’de New York’ta gerçekleşen Cadılar Bayramı partisinde tüm gözler Heidi Klum’un üzerindeydi. Her yıl farklı ve akılalmaz kostümlerle ortaya çıkan ünlü model bu defa kendi sol elinin devasa bir kopyasına dönüştü.

Üstelik kostüm yalnızca büyüklüğüyle değil ürkütücü görüntüsüyle de dikkat çekti. Kanlı ve kopmuş bir el izlenimi veren tasarımda Klum’un yüzü elin bilek kısmından görünüyordu. Sarı koruyucu kıyafetler giyen yardımcıları da gece boyunca ona eşlik etti.

Kostümün Detayları İçin Aylarca Uğraşıldı

Heidi Klum’un kostümüne biraz yakından bakınca işin ne kadar ince düşünülmüş olduğu da ortaya çıktı. Bacaklarının elin parmaklarını oluşturduğu tasarımda kırmızı ojeler ve yüzükler de unutulmadı.

En ilginç detaylardan biri ise eşinin adıyla ilgiliydi. Tom Kaulitz’in adının yer aldığı dövme ayrıntısı da kostüme eklenerek tasarıma kişisel bir dokunuş katıldı.

Üstelik bu sıra dışı görünüm birkaç saat içinde hazırlanmadı. Kostümün ortaya çıkması için aylarca çalışıldığı Klum’un parti öncesinde hazırlanmak ve kostümü giymek için yaklaşık altı saat harcadığı öğrenildi.

25’inci Partide Yine Bütün Dikkatleri Üzerine Çekti

Heidi Klum’un geleneksel Cadılar Bayramı partisi her yıl ünlü isimlerin en ilginç kostümlerini sergilediği etkinliklerden biri. Bu yıl da konuklar birbirinden farklı karakterlere bürünerek geceye katıldı.

Ancak gecenin en çok konuşulan ismi yine Klum oldu. Görünen o ki ünlü model Cadılar Bayramı kostümü konusunda kimseye kolay kolay söz bırakmayacak!