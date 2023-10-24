Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım'dan 577 Personel Alım Duyurusu

Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım personel alımı yapılacağını duyurdu. Bu önemli habere göre, Ziraat Bankası 165, Ziraat Katılım ise 412 personel alımı yapacak. Türkiye'nin en köklü bankalarından biri olan Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım, uzman yardımcısı, müfettiş yardımcısı ve servis görevlisi pozisyonlarında personel alımı gerçekleştirecek. Peki, bu alımlarla ilgili başvuru süreci nasıl işleyecek ve başvuru şartları neler?

Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım Personel Alım Detayları

Ziraat Bankası, 15 müfettiş yardımcısı ve 150 uzman yardımcısı alımı yapmayı planlıyor. Ziraat Katılım ise, 12 müfettiş yardımcısı, 150 uzman yardımcısı ve 250 servis görevlisi alacak. Bu rakamlarla birlikte toplamda 577 personel alımı gerçekleştirilecek. Bankanın bu yeni personel alımıyla Türkiye'nin dört bir yanında bulunan şubelerinde hizmet kalitesini arttırması ve daha geniş kitlelere ulaşması hedefleniyor.

Başvuru Tarihleri

Ziraat Bankası personel alımı başvuruları, 24 Ekim 2023 tarihinde başlayıp, 10 Kasım 2023 tarihinde sona erecek. Başvuru yapmak isteyen adaylar İstanbul Üniversitesi'nin resmi internet sitesi olan https://ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr adresinden üyelik oluşturarak başvurularını tamamlayabilecekler.

Ziraat Bankası Başvuru Şartları ve Süreci

Başvurular, belirtilen tarihler arasında İstanbul Üniversitesi'nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek. Sınava başvuru için adayların 200 TL sınav ücreti ödemesi gerekmekte. Ödeme, sınav başvurusu esnasında kredi kartı veya banka kartı ile site üzerinden yapılabilecek.

Uzman Yardımcısı İçin Başvuru Şartları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı,

01.01.1994 tarihi veya sonrasında doğmuş olmak,

Türk Ceza Kanunu'na göre belirtilen haklardan mahrum olmamak,

Yüz kızartıcı suçlardan hükümlü olmamak,

Bankacılık Kanunu'na göre bankalarda çalışmasının yasaklanmamış olmak,

Beden veya akıl sağlığının yerinde olması (sağlık kurulu raporu ile belgelenmelidir),

Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmamış olması veya muaf olması,

İlgili bölümlerden üniversite mezuniyeti ya da son sınıf öğrencisi olmak,

Daha önce Ziraat Bankası sınavlarına katılıp elenmemiş olmak,

Adayların başvurularını ilgili alana göre belirtmesi.

Ziraat Bankası'nın bu personel alımı ile birlikte hizmet kalitesini arttırması ve daha geniş kitlelere ulaşması hedefleniyor. Adayların başvuru süreci ve şartlarına dikkat etmeleri, başvuru sürecini hatasız ve eksiksiz tamamlamaları büyük önem taşıyor.