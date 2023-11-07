Ziraat Bankası Müşterileri İçin 2500 TL'ye Kadar Hediye Fırsatı! Türkiye'nin en köklü finans kuruluşlarından Ziraat Bankası, kasım ayına özel bir kampanya ile müşterilerini sevindirmeye devam ediyor. Peki, Ziraat Bankası'nın bu cazip kampanyasının detayları nelerdir, avantajlarından nasıl faydalanabilirsiniz? Bu yazımızda kampanya hakkında bilmeniz gereken tüm ayrıntılara değineceğiz.

Ziraat Bankası'ndan Kasım Sürprizi: 2500 TL'ye Kadar Hediye Bankkart Lira!

Ziraat Bankası'nın Touristica iş birliğiyle hayata geçirdiği bu kampanya, belirli harcama eşiklerine ulaşan müşterilerine 1000 TL'den başlayıp 2500 TL'ye kadar Bankkart Lira hediye ediyor. Kampanya, şu harcama eşiklerine göre müşterilerine şu avantajları sunuyor:

15 bin TL - 19,999 TL arasında harcamalarda 1,000 TL Bankkart Lira

20,000 TL - 29,999 TL arasında harcamalarda 2,000 TL Bankkart Lira

30,000 TL ve üzeri harcamalarda ise tam 2,500 TL Bankkart Lira

Kampanyaya Nasıl Katılabilirsiniz?

Ziraat Bankası müşterileri, kampanyaya Bankkart Mobil uygulaması, bankkart.com.tr internet sitesi üzerinden veya "TOURISTICA" yazıp 4757'ye kısa mesaj göndererek katılabilirler. Ancak dikkat etmeniz gereken bir nokta var: Kampanyaya yalnızca asıl kart sahipleri katılabiliyor.

Kazanılan Hediyeler Ne Zaman Kullanılabilir?

Bankkart Liralarınızı 07 Aralık 2023 tarihinde hesabınıza yüklenmiş bulacak ve 15 Ocak 2024 tarihine kadar kullanabileceksiniz. Kullanılmayan Bankkart Liralar ise 16 Ocak 2024 tarihinde hesaplardan silinecek.

Bu kampanya ile Ziraat Bankası, müşterilerine sadece hediye Bankkart Lira sunmakla kalmıyor, aynı zamanda bu liraları anlaşmalı üye iş yerlerinde de kullanma olanağı tanıyor. Böylece, alışverişlerinizden ekstra kazanç sağlama şansını yakalıyorsunuz.

Ziraat Bankası'nın bu kampanyası, kasım ayında müşterilerine özel bir teşekkür niteliği taşıyor. Yapacağınız harcamalarla kazanacağınız Bankkart Liralar, alışverişlerinizi daha da keyifli hale getirecek. Ancak unutmayın, bu fırsattan yararlanmak için 30 Kasım 2023 tarihine kadar kampanyaya katılmanız gerekiyor.