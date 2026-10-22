Ağır Kalp Krizi Atlatan Cem Yılmaz'dan Radikal Karar: "55 Günü Geride Bıraktım"

Ağır bir kalp krizi atlatan Cem Yılmaz sigarayı bıraktığını açıkladı! "55 günü geride bıraktım, iyiyim" diyen komedyenin son sağlık durumu haberimizde.

Ağır Kalp Krizi Atlatan Cem Yılmaz'dan Radikal Karar:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-10-2026 14:57

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve sevenlerini endişelendiren bir sağlık süreci atlatan usta komedyen Cem Yılmaz hayranlarını sevindiren haberleri paylaştı. Geçirdiği rahatsızlığın ardından Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen ve acil olarak anjiyo ameliyatına alınan ünlü şovmenin kalp krizi geçirdiği tespit edilmişti. 

Doktorlarının "Bir insanın geçirebileceği en yüksek seviyedeki kalp krizini geçirdi" sözleriyle durumun ciddiyetini vurguladığı Yılmaz zorlu tedavi ve taburculuk sürecinin ardından yaşam alışkanlıklarını kökten değiştirdi. Sağlığına azami özen göstermeye başlayan usta isim radikal bir kararla sigarayı bıraktığını ve bu süreçte kat ettiği mesafeyi takipçileriyle paylaştı. 

Allah İçenleri Kurtarsın

Geçirdiği ağır kalp krizinin ardından doktorlarının da sıkı uyarılarını dikkate alan Cem Yılmaz hayatındaki en büyük zararlı alışkanlıklardan biri olan sigaraya veda etti. Sigarayı bırakma sürecindeki güncel durumunu içtenlikle aktaran ünlü komedyen kararlılığını şu sözlerle dile getirdi:

"Kesinlikle sigara içmeyeceğim. Allah içenleri kurtarsın… 55 günü geride bıraktım iyiyim şükür."


Cem Yılmaz'ın Yeni Yaşam Tarzı Ve İyileşme Süreci

Ağır krizin ardından beslenme düzeninden günlük fiziksel aktivitelerine kadar yaşam rutininde ciddi değişiklikler yapan Cem Yılmaz doktor kontrolünde iyileşme sürecini sürdürüyor. Hayranlarının sosyal medyadan ilettiği binlerce geçmiş olsun mesajına ve destek paylaşımlarına teşekkür eden ünlü şovmen moralinin ve genel sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirterek sevenlerinin yüreğine su serpti.

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