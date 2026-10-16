Şevket Çoruh'tan Özgür Ozan Sorusuna Efsane Yanıt: "Öküz Ölür Ortaklık Bozulur!"

Şevket Çoruh Arka Sokaklar'daki partneri Özgür Ozan sorusunu tiye aldı: "Normalde hoşlanmam öküz öldü ortaklık bozuldu!" İşte detaylar.

Şevket Çoruh'tan Özgür Ozan Sorusuna Efsane Yanıt:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-10-2026 11:38

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu ve efsaneleşen yapımlarından Arka Sokaklar tam 20 yıllık ekran macerasının ardından geçtiğimiz temmuz ayında 751. bölümüyle final yaparak veda etmişti. Dizinin unutulmaz ikilisi Mesut Komiser karakterine hayat veren usta oyuncu Şevket Çoruh ile Hüsnü Çoban rolüyle hafızalara kazınan Özgür Ozan'ın yıllara dayanan dostluğu dizinin bitiminin ardından da magazin gündeminde konuşulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde muhabirlerin sorularını yanıtlayan Şevket Çoruh'un 20 yıllık rol arkadaşı Özgür Ozan hakkındaki soruya verdiği ironik ve mizahi yanıt yeniden sosyal medyanın gündemine oturdu. Muhabiri dahi şaşkına çeviren o anlar izleyenleri kahkahaya boğdu.

"Görüşmüyorum Bile Normalde Çok Hoşlandığım Biri Değil!"

Kamera karşısında muhabirlerin yönelttiği "Özgür Ozan ile çok iyi bir ikiliydiniz ikili olmayı özlediniz mi?" sorusu üzerine Şevket Çoruh efsanevi mizah anlayışını konuşturdu. Hiç istifini bozmadan ve son derece ciddi bir ifadeyle yanıt veren usta oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Ben çok katılmıyorum iyi ikili olduğumuza... Normalde çok hoşlandığım bir insan değil."

Muhabirin şaşkınlıkla "Ciddi mi söylüyorsunuz?" diye sorması üzerine oyunu bozmayan ve esprisini sürdüren Çoruh konuşmasına şöyle devam etti:

"Görüşmüyorum bile. İşte tek başıma geldim buraya. Yoksa normalde 'Hadi gel beraber gidelim' derdim."

"Yeter Artık! Öküz Ölür Ortaklık Bozulur"

Aynı sorunun sürekli karşısına çıkarılmasından tatlı bir şekilde dert yanan usta tiyatrocu sözlerini Türk atasözüyle noktalamayı ihmal etmedi. Çoruh "Yeter artık" diyerek noktayı koydu:

"Öküz ölür, ortaklık bozulur."

İkiliyi ve arkalarındaki sarsılmaz dostluğu yakından bilen magazin takipçileri Şevket Çoruh'un bu sözlerinin tamamen ince bir takılma ve şakadan ibaret olduğunu belirtirken esprinin altında yatan tatlı bir gerçek de gözden kaçmadı. 20 yıl boyunca aynı seti ve kaderi paylaşan dostlar dizinin final yapmasıyla birlikte kendi yol haritalarını çizdi. Özgür Ozan TOD'un iddialı yeni projesi Ölüm Bizi Ayırana Dek kadrosuna katılırken ikilinin sarsılmaz bağı kahkahalarla dolu anılarla yaşamaya devam ediyor.

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