Meryem Uzerli ve Halit Ergenç Yıllar Sonra Yan Yana!

Muhteşem Yüzyıl’ın unutulmaz ikilisi Meryem Uzerli ve Halit Ergenç, İmroz’da Bahar filminin galasında yıllar sonra buluştu. Kırmızı halıda ilgi odağı oldular!

Meryem Uzerli ve Halit Ergenç Yıllar Sonra Yan Yana!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-10-2026 12:36

Bir zamanlar “Muhteşem Yüzyıl” dizisiyle ekranlara damga vuran Meryem Uzerli ve Halit Ergenç’i yeniden yan yana görmek dizinin hayranlarını heyecanlandırdı! Hürrem Sultan ve Kanuni Sultan Süleyman karakterleriyle hafızalara kazınan ikili yıllar sonra bu kez “İmroz’da Bahar” filmiyle bir araya geldi. Üstelik buluşma yalnızca setle sınırlı kalmadı. İki oyuncu filmin dünya prömiyeri için Mısır’daki El Gouna Film Festivali’nin kırmızı halısında birlikte boy gösterdi.

Yıllar Geçti Hürrem ve Süleyman Unutulmadı

“Muhteşem Yüzyıl” denildiğinde akla gelen ilk isimlerden ikisi hiç şüphesiz Meryem Uzerli ve Halit Ergenç. Dizideki güçlü oyunculukları ve ekran uyumlarıyla izleyicilerin gönlünde ayrı bir yer edinen ikili Hürrem ile Süleyman’ın hikâyesini unutulmaz kılmıştı.

Dizi sona ereli yıllar olsa da ikilinin yeniden aynı projede buluşması eski günleri hatırlattı. Bu kez saray entrikaları ve taht mücadeleleri yok ama hayranların heyecanı yine aynı! Uzerli ve Ergenç’in yeni filmde nasıl bir hikâyeye hayat verdiği şimdiden merak konusu oldu.

Yeni Filmin Adresi Gökçeada

Özcan Alper’in yazıp yönettiği “İmroz’da Bahar” yolları Gökçeada’da kesişen ve geçmişlerinden taşıdıkları yüklerle mücadele eden iki insanın hikâyesini anlatıyor. Filmde aşk, geçmişle yüzleşme ve hayata yeniden başlama ihtimali ön plana çıkıyor.

Çekimleri Gökçeada’da tamamlanan yapım dünya prömiyerini 20 Ekim’de Mısır’daki El Gouna Film Festivali’nde gerçekleştirdi. Böylece iki oyuncunun yeni projesi uluslararası izleyiciyle buluşma yolunda ilk adımını attı.

Kırmızı Halıda Gözler Onlardaydı

Festivalde birlikte objektif karşısına geçen ikili şıklıklarıyla da dikkat çekti. Meryem Uzerli mavi çiçek işlemeleri ve korsaj detayıyla öne çıkan transparan bir elbise tercih ederken Halit Ergenç takım elbisesiyle geceye katıldı.

Yıllar sonra yeniden yan yana gelen oyuncuların fotoğrafları “Muhteşem Yüzyıl” günlerini özleyen hayranlara nostalji yaşattı. Şimdi merak edilen bu kez saraydan uzakta geçen yeni hikâyelerinin izleyicide nasıl bir etki bırakacağı!

Benzer Haberler
Didem Belen “Aldatıldım” Dedi! Somer Sivrioğlu’ndan İmalı Mesaj Didem Belen “Aldatıldım” Dedi! Somer Sivrioğlu’ndan İmalı Mesaj
Berfin Ant’tan Eski Sevgilisine Şok Suçlama! Boğazımı Sıktı Berfin Ant’tan Eski Sevgilisine Şok Suçlama! Boğazımı Sıktı
Feyza Civelek’ten Aşk İtirafı! “Prensimi Daha Bulamadım” Feyza Civelek’ten Aşk İtirafı! “Prensimi Daha Bulamadım”
Dilara Aksüyek’ten İstanbul İtirafı! “Özlemişim” Dilara Aksüyek’ten İstanbul İtirafı! “Özlemişim”
Onur Buldu Her Şeyi Anlattı! Sarp Apak Ona Bakın Ne Yapmış Onur Buldu Her Şeyi Anlattı! Sarp Apak Ona Bakın Ne Yapmış
Faruk Turgut’tan Tepki Çeken Ece İrtem Açıklaması! Faruk Turgut’tan Tepki Çeken Ece İrtem Açıklaması!
ÇOK OKUNANLAR
Çağatay Ulusoy Düğünde Gitarı Elini Aldı! Serdar Ortaç ve Mustafa Mert Koç İle Sahneyi Salladı
  • 19-10-2026 12:20

Çağatay Ulusoy Düğünde Gitarı Elini Aldı! Serdar Ortaç ve Mustafa Mert Koç İle Sahneyi Salladı

Şevket Çoruh'tan Özgür Ozan Sorusuna Efsane Yanıt:
  • 16-10-2026 11:38

Şevket Çoruh'tan Özgür Ozan Sorusuna Efsane Yanıt: "Öküz Ölür Ortaklık Bozulur!"

Meryem Uzerli ve Halit Ergenç Yıllar Sonra Yan Yana!
  • 21-10-2026 12:36

Meryem Uzerli ve Halit Ergenç Yıllar Sonra Yan Yana!

Survivor'ın Efsanesi Nagihan Karadere Tanınmaz Halde: Son Hali Sosyal Medyayı Salladı!
  • 16-10-2026 15:25

Survivor'ın Efsanesi Nagihan Karadere Tanınmaz Halde: Son Hali Sosyal Medyayı Salladı!

İrem Helvacıoğlu'nun Kızı Sora 1 Yaşında:
  • 16-10-2026 14:27

İrem Helvacıoğlu'nun Kızı Sora 1 Yaşında: "İyi Ki Geldin Benim Deli Dünyama!"