Meryem Uzerli ve Halit Ergenç Yıllar Sonra Yan Yana!

Bir zamanlar “Muhteşem Yüzyıl” dizisiyle ekranlara damga vuran Meryem Uzerli ve Halit Ergenç’i yeniden yan yana görmek dizinin hayranlarını heyecanlandırdı! Hürrem Sultan ve Kanuni Sultan Süleyman karakterleriyle hafızalara kazınan ikili yıllar sonra bu kez “İmroz’da Bahar” filmiyle bir araya geldi. Üstelik buluşma yalnızca setle sınırlı kalmadı. İki oyuncu filmin dünya prömiyeri için Mısır’daki El Gouna Film Festivali’nin kırmızı halısında birlikte boy gösterdi.

Yıllar Geçti Hürrem ve Süleyman Unutulmadı

“Muhteşem Yüzyıl” denildiğinde akla gelen ilk isimlerden ikisi hiç şüphesiz Meryem Uzerli ve Halit Ergenç. Dizideki güçlü oyunculukları ve ekran uyumlarıyla izleyicilerin gönlünde ayrı bir yer edinen ikili Hürrem ile Süleyman’ın hikâyesini unutulmaz kılmıştı.

Dizi sona ereli yıllar olsa da ikilinin yeniden aynı projede buluşması eski günleri hatırlattı. Bu kez saray entrikaları ve taht mücadeleleri yok ama hayranların heyecanı yine aynı! Uzerli ve Ergenç’in yeni filmde nasıl bir hikâyeye hayat verdiği şimdiden merak konusu oldu.

Yeni Filmin Adresi Gökçeada

Özcan Alper’in yazıp yönettiği “İmroz’da Bahar” yolları Gökçeada’da kesişen ve geçmişlerinden taşıdıkları yüklerle mücadele eden iki insanın hikâyesini anlatıyor. Filmde aşk, geçmişle yüzleşme ve hayata yeniden başlama ihtimali ön plana çıkıyor.

Çekimleri Gökçeada’da tamamlanan yapım dünya prömiyerini 20 Ekim’de Mısır’daki El Gouna Film Festivali’nde gerçekleştirdi. Böylece iki oyuncunun yeni projesi uluslararası izleyiciyle buluşma yolunda ilk adımını attı.

Kırmızı Halıda Gözler Onlardaydı

Festivalde birlikte objektif karşısına geçen ikili şıklıklarıyla da dikkat çekti. Meryem Uzerli mavi çiçek işlemeleri ve korsaj detayıyla öne çıkan transparan bir elbise tercih ederken Halit Ergenç takım elbisesiyle geceye katıldı.

Yıllar sonra yeniden yan yana gelen oyuncuların fotoğrafları “Muhteşem Yüzyıl” günlerini özleyen hayranlara nostalji yaşattı. Şimdi merak edilen bu kez saraydan uzakta geçen yeni hikâyelerinin izleyicide nasıl bir etki bırakacağı!