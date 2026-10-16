Survivor'ın Efsanesi Nagihan Karadere Tanınmaz Halde: Son Hali Sosyal Medyayı Salladı!

Survivor efsanesi Nagihan Karadere estetik operasyonlarla bambaşka biri oldu! 750 bin TL'lik değişimiyle dikkat çeken Nagihan'ın son hali şaşırttı.

Survivor'ın Efsanesi Nagihan Karadere Tanınmaz Halde: Son Hali Sosyal Medyayı Salladı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-10-2026 15:25

Survivor tarihinin en hırslı, en iddialı ve olaylı ada konseylerinin mimarı olan eski milli atlet Nagihan Karadere bu kez parkurlardaki kavgalarıyla değil, geçirdiği akıllara zarar görsel değişimle gündeme bomba gibi düştü!

Survivor 2026 finalinin ardından radikal bir kararla estetik masasına yatan Nagihan'ın son halini görenler gözlerine inanamadı. Parkurların sert kadını gitti yerine podyumları aratmayan bambaşka bir Nagihan geldi!

"750 Bin TL'lik Operasyonu Doktorum Hediye Etti!"

Ada şartlarında eriyip giden ve yüz hattındaki değişimi fark edince soluğu doktorun yanında alan Nagihan Karadere sürecin perde arkasını Sibel Arna'nın YouTube programında tüm samimiyetiyle paylaştı. Başlangıçta sadece küçük bir botoks ve dolgu dokunuşu için masaya oturduğunu söyleyen usta yarışmacı işin renginin kısa sürede değiştiğini belirtti.

Göz kapağı ameliyatı ve yüz askılama operasyonu geçiren Nagihan tam 750 bin TL değerindeki bu dev estetik paketini doktorunun kendisine hediye ettiğini de itiraf etti.

Bandanalı Nagihan'dan Kırmızı Halı Şıklığına!

Daha önce kaşlarını yaptırıp dudak dolgusu kullandığını saçlarını ise kaynakla uzatıp rengini açtırdığını bildiğimiz Nagihan Karadere'nin son fotoğrafı sosyal medyayı adeta ikiye böldü!

Bir yanda parkurlarda toz yutan, makyajsız ve bandanalı mücadeleci Nagihan diğer yanda ise uzun sarı saçları, iddialı makyajı ve derin göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle süzülen bambaşka bir kadın... Yüzündeki askı işlemleri ve profesyonel ışık tercihleriyle tanınmakta güçlük çekilen ünlü isim sosyal medyanın en çok konuşulan manşetine oturdu.

Bakalım adadaki rakipleri ve hırçın tarzıyla hafızalara kazınan Nagihan'ın bu 'yeni sürümü' magazin dünyasında daha ne kadar konuşulacak...

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