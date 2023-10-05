Zeytinyağı sahtekarlıklarına son! Bu püf noktaları sayesinde artık herkes hakiki zeytinyağını anlayabilecek

Kışa hazırlık yapanlar için zeytinyağı satışları hız kazandı. Vatandaşlar, taze sıkım zeytinyağına olan talebin artmasıyla fiyatları ve kalitesini mercek altına aldı. Ancak gerçek zeytinyağını nasıl anlayacağımız konusunda ipuçlarına ihtiyaç duyuyoruz.

Arama Motorlarında Zeytinyağı Fiyatlarına Yoğun İlgi

Kışın soğuk günlerinde evlerinde kaliteli zeytinyağını eksik etmek istemeyen vatandaşlar, şimdiden alışveriş yaparak stoklarını doldurmaya başladı. Zeytinyağı fiyatlarına dair bilgileri öğrenmek için internet üzerinde yoğun bir araştırma içerisine girdiler.

Uzmanlardan Zeytinyağı Tavsiyeleri

Gıda Mühendisleri, gerçek zeytinyağı tüketildiğinde boğazda yanma hissi oluşturduğunu belirtti. Uzmanlar, gerçek zeytinyağının özgün bir zeytin kokusuna sahip olduğunu, sahtesinin ise kokusuz olduğunu ifade ederek, ucuz fiyatlı zeytinyağlarının sahte olabileceği konusunda da uyarıda bulundu.

Gerçek Zeytinyağı Nasıl Anlaşılır? İşte İpuçları:

Zeytinyağı Tadımla Başlar!

Bir çay kaşığı zeytinyağı ile yapılan tadım, yağın kalitesi hakkında bilgi verebilir. Gerçek zeytinyağını, tüketildiğinde boğazda oluşturduğu yakıcı hisle ayırt edebilirsiniz.

Zeytinyağının Özgün Kokusu

Zeytinyağının kalitesi, kokusundan da anlaşılabilir. Kaliteli zeytinyağı, meyvemsi ve taze bir koku yaymalıdır. Ancak kalitesiz yağlarda rastlanan boya veya tiner kokusundan uzak durmalısınız.

Donma Testi: Zeytinyağı Sınavı

Gerçek zeytinyağının donma özelliği, -6 ila 0 derece arasında gözlemlenir. Bu test için bir bardak zeytinyağını dondurucuda yaklaşık 30 dakika bekletin. Kaliteli zeytinyağının tamamı homojen bir şekilde donar.

Zeytinyağı ve Su Testi

Zeytinyağının kalitesini anlamanın en popüler yöntemlerinden biri su testidir. Gerçek zeytinyağı su yüzeyinde kalırken, sahte yağ suda hızla karışır.