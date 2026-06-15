Zeytin Ağacı Final Fragmanı Nefes Kesti! Veda Sezonunda Büyük Yüzleşme!

Netflix başrollerini Tuba Büyüküstün, Seda Bakan ve Boncuk Yılmaz'ın paylaştığı Zeytin Ağacı dizisinin 3. ve final sezonu fragmanını yayınladı.

Zeytin Ağacı Final Fragmanı Nefes Kesti! Veda Sezonunda Büyük Yüzleşme!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-06-2026 11:00

İlk sezonundan bu yana hem Türkiye'de hem de dünyada geniş bir izleyici kitlesine ulaşan, aile dizimi ve geçmiş bağları temasıyla izlenme rekorları kıran Zeytin Ağacı dizisinden hayranlarını hem heyecanlandıran hem de burkan bir haber geldi. Netflix fenomen haline gelen dizinin final sezonu fragmanını seyirciyle buluşturdu. Senaryosunu Nuran Evren Şit'in kaleme aldığı hikayenin yönetmen koltuğunda Erdem Tepegöz otururken yapımını OGM Pictures üstleniyor.

Yeni İsimler Hikayeye Yön Verecek

Ada, Leyla ve Sevgi'nin hayat yolculuğuna odaklanan projenin kemik kadrosu korunurken final sezonunda olayların akışını değiştirecek çok güçlü transferler yapıldı. Başrollerde Tuba Büyüküstün, Seda Bakan, Boncuk Yılmaz yer alırken dizinin Rıza Kocaoğlu, Umut Kurt ve Füsun Demirel gibi isimlerden oluşan güçlü oyuncu kadrosuna final sezonunda yepyeni hikayeleriyle Şükrü Özyıldız, Berk Cankat, İlayda Akdoğan ve Atsız Karaduman dahil oluyor. Bu yeni karakterlerin üç yakın arkadaşın kök aile ve aşk travmalarına nasıl bir yön vereceği ise şimdiden merak konusu.

Büyük Veda 24 Haziran'da!

Yayınlanan sarsıcı fragmanla birlikte dizinin köklerine geri döneceği ve tüm düğümlerin tek tek çözüleceği duygusal bir sezonun sinyalleri verildi. Üç kadının Ayvalık'ta başlayan ruhsal şifalanma macerası bu kez geri dönüşü olmayan kararlarla son bulacak.

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