Gupse Özay'dan 42. Yaş Pozu! Paylaşımı Olay Oldu

Gupse Özay bu kez yeni bir proje ya da röportajıyla değil doğum günü paylaşımıyla gündeme geldi. Sosyal medyada yaptığı samimi paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Ünlü oyuncunun yeni yaşını karşılama şekli takipçilerinin de oldukça hoşuna gitti.

Yeni Yaşına Duygusal Bir Mesajla Merhaba Dedi

42 yaşına giren Gupse Özay doğum gününe özel çekilen bir karesini Instagram hesabından paylaştı. Fotoğrafın altına da kendine has sıcak ve içten üslubuyla "42! Seni de sevinçle karşılıyorum ve gözlerinden öpüyorum canım benim." notunu düştü. Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımın altı, doğum günü mesajlarıyla dolup taştı. Takipçileri "İyi ki doğdun", "42 kere maşallah" ve "Hep böyle mutlu ol" gibi yorumlarla ünlü oyuncunun sevincine ortak oldu.

Mutlu Ailesiyle Dikkat Çekiyor

Gupse Özay uzun yıllardır oyuncu Barış Arduç ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. Çift 2020 yılında sade bir törenle dünyaevine girmiş, 2022 yılında ise kızları Jan Asya'nın doğumuyla ilk kez anne ve baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Göz önünde olmalarına rağmen özel hayatlarını mümkün olduğunca sakin yaşamayı tercih eden ikili zaman zaman yaptıkları aile paylaşımlarıyla takipçilerinden büyük ilgi görüyor.

Samimi Açıklamalarıyla da Konuşulmuştu

Gupse Özay geçtiğimiz dönemde katıldığı bir programda da kendisiyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yapmıştı. Esprili tavırları nedeniyle insanların onu dışarıdan daha saf biri sandığını söyleyen oyuncu, aslında oldukça disiplinli bir yapıya sahip olduğunu anlatmıştı. Kalabalık ortamlarda bulunmayı çok sevmediğini de dile getiren Özay sosyalleşmenin enerjisini tükettiğini hatta arkadaş buluşmalarından sonra günlerce evden çıkmak istemediğini esprili bir dille ifade etmişti. Doğallığı ve samimiyetiyle sevilen oyuncu, bu kez de yeni yaşını aynı içtenlikle karşılayarak hayranlarının yüzünü güldürmeyi başardı.