BBG'nin Efsane İsmi 02 Melih Bambaşka Bir Hayat Kurdu!

Bir dönemin en çok konuşulan yarışmalarından Biri Bizi Gözetliyor (BBG) denince akla gelen ilk isimlerden biri hiç şüphesiz "02 Melih" lakaplı Melih Değirmenci oluyor. Yarışmanın üzerinden 20 yılı aşkın zaman geçmesine rağmen Melih bu kez televizyon ekranlarıyla değil son hali ve yeni hayatıyla yeniden gündeme geldi. Özellikle sosyal medyada paylaşılan görüntüleri gören birçok kişi "Tanımakta zorlandık" yorumları yaptı.

Ekranlardan Kamera Arkasına Geçti

Yarışma sonrasında oyunculuk ve müzik çalışmalarına yönelen Melih Değirmenci, zamanla ekran önünden uzaklaşmayı tercih etti. Katıldığı bir davette gazetecilerin sorularını yanıtlayan eski yarışmacı artık sektörün farklı bir tarafında yer aldığını anlattı.

Değirmenci oyunculuk eğitimi aldıktan sonra kamera arkasına geçtiğini ve şu anda bir cast ajansında menajer olarak çalıştığını söyledi. Yani eskiden kameraların önünde olan isim bugün yeni oyuncuların kariyer yolculuğuna destek veren isimlerden biri olarak hayatına devam ediyor.

Yarışmadan Kazandığı Parayla Ne Yaptı?

Melih Değirmenci'nin yıllar önce yaptığı açıklamalar da yeniden gündeme geldi. BBG yarışmasını kazandığında 100 bin TL ödül aldığını hatırlatan Değirmenci bu parayı kendisi için harcamadığını söyledi.

Anlattığına göre ödülün önemli bir kısmıyla bir komşusunun kalp nakli ameliyatına destek oldu. Bununla da yetinmeyip Güneydoğu'da bir okulun açılmasına katkı sağladı. Sonraki yıllarda da eğitim projeleri internet sınıfları ve farklı sosyal sorumluluk çalışmalarına destek vermeyi sürdürdüğünü ifade etti.

Hayatına Farklı Bir Yolda Devam Ediyor

Melih Değirmenci, bugün artık şöhret peşinde koşan biri olmadığını gösteren bir hayat yaşıyor. Televizyon dünyasının içinde kalmayı sürdürse de bunu kamera önünde değil, perde arkasında yapıyor. Hem meslek değişikliği hem yıllar içindeki büyük değişimi BBG dönemini hatırlayanların ilgisini çekmeye devam ediyor. Görünen o ki "02 Melih" yarışmayla hatırlansa da bugün bambaşka bir hikâyeyle yeniden konuşuluyor.