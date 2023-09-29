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"Zeytin Ağacı" Dizisinin 2. Sezon Çekimleri Sona Erdi!

Netflix'in hit dizisi "Zeytin Ağacı" 2. sezon çekimlerini tamamladı. Bu sezon, kadroya katılan Gözde Kansu, Ali İpin ve Selen Uçer gibi ünlü isimlerle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

YAŞAM
Yayın Tarihi : 29-09-2023 09:59

Netflix'te rekorlar kıran diziye ünlü isimler katıldı. Netflix'in en çok sevilen yerli yapımı olan "Zeytin Ağacı", Nuran Evren Şit'in etkileyici senaryosuyla izleyicilerin kalbini kazanmayı başarmıştı. Bu dizinin sadece eğlenceli değil aynı zamanda izleyenleri “Aile Dizilimi” ve ata mirası konularında düşündüren bir yapısı var. Bugün, Aytaç Şaşmaz ve Nilüfer Açıkalın'ın da aralarında bulunduğu kadrosuyla 2. sezon çekimlerini tamamlayarak yeni sezon için gün sayıyor.

Yeni Sezonda Sürpriz İsimler!

“Zeytin Ağacı”, yeni sezonda da sürprizlerle dolu. Sevilen diziye üç yetenekli isim daha katıldı: “Yalı Çapkını” dizisinden tanıdığımız Gözde Kansu, Ali İpin ve Selen Uçer. Bu üç oyuncu, kadroda zaten bulunan Tuba Büyüküstün, Seda Bakan ve Boncuk Yılmaz gibi yetenekli isimlerle bir araya gelerek seyircilere unutulmaz anlar yaşatacak.

Yönetmen Değişikliği ve Yeni Sezon Haberleri

Ada, Leyla ve Sevgi karakterlerine hayat veren başarılı oyuncuların hikayesinin yeni bölümlerini ilk olarak Burcu Alptekin yönetti. Ancak Alptekin, “Yalı Çapkını” dizisinin başlamasıyla birlikte koltuğunu, sinema dünyasından tanıdığımız başarılı yönetmen Erdem Tepegöz’e bıraktı. Ancak Alptekin, son sahneler için Ayvalık'a geri dönüp eksik kalan bölümleri tamamladı. Dizi hayranları için bir diğer müjdeli haber ise “Zeytin Ağacı”nın üçüncü sezonunun da gelecek yıl izleyiciyle buluşması bekleniyor.

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