Zeytin Ağacı dizisinden özel gecce!

Netflix, heyecanla beklenen dizisi Zeytin Ağacı’nın 2. Sezonunu bu akşam Yeniköy’de yer alan Azur Restoran’da gerçekleştirdiği bir yemekle kutladı. Dizinin büyüleyici atmosferini yansıtan detaylarla dolu geceye başrol oyuncuları Tuba Büyüküstün, Seda Bakan, Boncuk Yılmaz, Rıza Kocaoğlu, Aytaç Şaşmaz, Umut Kurt ve Füsun Demirel, yapımcısı Onur Güvenatam, senaristi Nuran Evren Şit, yönetmenleri Burcu Alptekin ve Erdem Tepegöz de katıldı.

Zeytin Ağacı dizisinden özel gecce!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-07-2024 18:20

Netflix'in heyecanla beklenen dizisi "Zeytin Ağacı", 2. sezonunun lansmanını bu akşam Yeniköy’deki Azur Restoran’da gerçekleştirilen özel bir yemekle kutladı. Dizinin büyüleyici atmosferini yansıtan detaylarla dolu bu gece, başrol oyuncuları ve yapım ekibinin katılımıyla unutulmaz anlara sahne oldu.

Başrollerde Tuba Büyüküstün, Seda Bakan, Boncuk Yılmaz, Rıza Kocaoğlu, Aytaç Şaşmaz, Umut Kurt ve Füsun Demirel’in yer aldığı etkinlikte, yapımcı Onur Güvenatam, senarist Nuran Evren Şit ve yönetmenler Burcu Alptekin ile Erdem Tepegöz de hazır bulundu. Eğlenceli bir akşam geçiren "Zeytin Ağacı" ekibi, geceyi çektirdikleri hatıra fotoğrafı ile noktaladı.

Ayvalık’ta yeni bir başlangıç yapan Ada, Leyla ve Sevgi’nin sürprizlerle dolu yeni maceralarını konu alan "Zeytin Ağacı", izleyicileri Ege’nin büyülü atmosferine davet ediyor. Dizinin 2. sezonu, tüm dünya ile aynı anda 11 Temmuz’da sadece Netflix’te yayında olacak.

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