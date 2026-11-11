Burak Hakkı'nın Gizli Krallığı Ortaya Çıktı! 10 Ton Talep

Oyuncu Burak Hakkı, 23 dönümlük arazisinde yetiştirdiği cevizlerle ticarete atıldı. Siparişler 10 tona ulaştı, ünlü isim talebe yetişemiyor!

Burak Hakkı'nın Gizli Krallığı Ortaya Çıktı! 10 Ton Talep
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-11-2026 18:30

Bir zamanlar ekranlarda izlediğimiz oyuncu Burak Hakkı şimdi bambaşka bir alanda adından söz ettiriyor. Kaybolan Yıllar, Dudaktan Kalbe, Yer Gök Aşk ve Gurbet Kadın gibi yapımlarla tanınan Hakkı, yıllar önce İstanbul'dan ayrılıp Çanakkale'ye yerleşmişti. Oyunculuğu bırakmadan çiftçiliğe de merak salan ünlü isim bugün ceviz üretimini ciddi bir işe dönüştürmüş durumda. Üstelik ürünlerine gelen talep kendi beklentisini bile aşmış!

Oğlunun Doğumuyla Başlayan Ceviz Macerası

Burak Hakkı'nın çiftçilik hikâyesi 2008 yılında oğlunun dünyaya gelmesiyle başladı. İlk başlarda hobi olarak ilgilendiği ceviz yetiştiriciliği zamanla büyüdü ve profesyonel bir üretime dönüştü.

Hakkı, yaklaşık 23 dönümlük arazisinde Chandler ve Fernor türlerinde 800 ila 1000 arasında ceviz ağacı yetiştiriyor. Bu süreçte annesi de kendisine destek oluyor. Yani ortaya yalnızca bir üretim alanı değil ailece emek verilen bir iş çıkmış durumda.

Bir Ağaçtan 25 Kiloya Kadar Ceviz Alıyor

Ceviz üretiminde verimin ağaçların yaşına ve bakımına göre değiştiğini anlatan oyuncu bazı ağaçlardan 5-6 kilogram, bazılarından ise 20-25 kilogram ürün alabildiğini söylüyor. Uygun şartlar sağlandığında bir ağacın 50 kiloya kadar ceviz verebildiğini de belirtiyor.

2026 hasadında elde edilen cevizlerin organik gübre kullanılarak yetiştirildiğini ve satıştan önce iyice kurutulduğunu da özellikle vurguluyor.

10 Tonluk Talep Geldi Siparişlere Yetişemiyor

Burak Hakkı'nın cevizleri sosyal medyada da büyük ilgi görüyor. Ünlü oyuncu hesabını aynı zamanda satış ve sipariş için kullanıyor. Müşterileriyle doğrudan iletişim kuruyor ceviz kolilerini tek tek hazırlatıp gönderiyor.

Ancak gelen talep oldukça yoğun. Hakkı, sipariş miktarının yaklaşık 10 tona ulaştığını ve bu nedenle herkese yetişmekte zorlandığını söylüyor.

Oyunculuğu da Bir Kenara Bırakmadı

Çiftçilikle uğraşırken oyunculuğa da devam eden Hakkı yeni projeler için hazırlık yapıyor. Rol seçiminde ise karakterden çok projenin izleyici tarafından nasıl karşılanacağına dikkat ettiğini belirtiyor.

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