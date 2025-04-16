Zeytin Ağacı 3. Sezon Temmuzda Geliyor: Ekip Ayvalık’ta Buluşuyor!

Netflix’in en çok konuşulan yerli dizilerinden Zeytin Ağacı, üçüncü sezonuyla geri dönüyor. Tuba Büyüküstün, Seda Bakan ve Boncuk Yılmaz’ın başrolünde yer aldığı dizi, yaz aylarında yeniden sete çıkacak. Dizinin yeni sezon çekimleri, temmuz ayında Ayvalık’ta başlayacak.

Yeni Sezon Yine Ayvalık’ta Çekilecek

İlk iki sezonuyla hem Türkiye’de hem de uluslararası alanda büyük ilgi gören Zeytin Ağacı, senaryosundaki farkındalık yaratıcı temalarıyla dikkat çekmişti. Nuran Evren Şit’in kaleminden çıkan hikaye, izleyiciye sadece bir dizi değil, aynı zamanda duygusal bir yolculuk sunuyor. Dizinin 2. sezonunda da yönetmen koltuğunda oturan Erdem Tepegöz, 3. sezonda da projeyi yönetecek.

Üç Başrol Oyuncusu Temmuzda Yeniden Kamera Karşısında

Dizinin başrol oyuncuları, farklı projelerde boy gösterdikten sonra yeniden bir araya gelecek. Tuba Büyüküstün, şu sıralar Barış Arduç ile birlikte “Dehşet Bey” filminde başrolü paylaşıyor. Aynı zamanda usta yönetmen Çağan Irmak’ın “Adile” filminde Müjde Ar karakterine hayat vermeye hazırlanan Seda Bakan da yoğun bir dönemden geçiyor. Öte yandan Boncuk Yılmaz, mayıs ayında “Sorgu” dizisinin 2. sezonuyla izleyici karşısına çıkacak.

Üç oyuncu da temmuz ayında Zeytin Ağacı dizisinin 3. sezonu için Ayvalık’ta buluşacak. İzleyici, karakterlerin nasıl bir dönüşüm geçireceğini ve yeni sezonda hangi temaların işleneceğini merakla bekliyor.