Zeynep Tuğçe Bayat'tan Ezber Bozan Oyunculuk Çıkışı!

Zeynep Tuğçe Bayat katıldığı Liu Jo İstanbul defilesinde samimi bir annelik itirafında bulundu: "Anne olduktan sonra oyunculuğum gelişti."

Zeynep Tuğçe Bayat'tan Ezber Bozan Oyunculuk Çıkışı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-06-2026 10:25

Ekranların sevilen ve başarılı oyuncularından Zeynep Tuğçe Bayat dünyaca ünlü bir moda markasının İstanbul'daki özel etkinliğinde boy gösterdi. Şıklığı ve zarafetiyle defilenin en dikkat çeken isimlerinden biri olan güzel oyuncu anne olduktan sonra hayatında ve mesleğinde değişen dinamikleri ilk kez paylaştı. Zeynep Tuğçe Bayat katıldığı defilede annelik serüvenini paylaştı. Milano ve Venedik'in ardından ilk defilesini İstanbul'da gerçekleştiren Liu Jo etkinliğinde görüntülenen oyuncu "Anne olduktan sonra oyunculuğumun geliştiğini düşünüyorum. İnsanı daha da büyüten ve derinleştiren bir his" dedi.

Dünyaca Ünlü Markanın İstanbul Çıkarması

Moda dünyasının kalbi bu kez İstanbul'da attı. İtalya'nın popüler kültür merkezlerinde podyumu sallayan İtalyan moda devi görkemli serüvenini Türkiye'ye taşıdı. Markanın bu prestijli moda şovuna Türkiye'den çok sayıda ünlü isim, influencer ve moda tutkunu akın etti. İstanbul'un eşsiz atmosferinde gerçekleşen defileyi en ön sıradan takip eden Zeynep Tuğçe Bayat tarzıyla modaseverlerden tam not aldı.

Annelik İnsanı Büyüten Ve Derinleştiren Bir His

Güzel oyuncu özel hayatındaki en büyük mucize olan annelik hakkında duygusal ifadeler kullandı. Bu yeni serüvenin sadece kişisel hayatını değil kamera önündeki performansını da olumlu yönde etkilediğini söyledi. Annelik duygusunun getirdiği olgunluğun karakter analizlerine ve sahnelerdeki duygu geçişlerine yeni bir boyut kazandırdığını belirten Bayat hem anneliğin hem de oyunculuğun birbirini besleyen iki harika süreç olduğunu vurguladı.

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