Yılmaz Erdoğan ve Caner Erkin'den Olay Görüntüler! Şaşırttılar

Yılmaz Erdoğan ile Caner Erkin'in Alaçatı'da denizin ortasında halay çektiği eğlenceli anlar sosyal medyayı salladı. Kahkahalar peş peşe geldi.

Yılmaz Erdoğan ve Caner Erkin'den Olay Görüntüler! Şaşırttılar
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-07-2026 19:12

Yılmaz Erdoğan tatil için rotasını bu kez Alaçatı'ya çevirdi ama gündem olan sadece tatili olmadı. Usta sanatçı futbolcu Caner Erkin ve oyuncu Şükran Ovalı ile bir araya geldi. Üçlünün denizde yaşadığı eğlenceli anlar kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan görüntüler arasına girdi.

Denizde Eğlence Zirve Yaptı

Yılın büyük bölümünü Muğla Köyceğiz'deki çiftliğinde geçiren Yılmaz Erdoğan yazın tadını çıkarmak için Alaçatı'ya geldi. Burada yakın dostları Caner Erkin ve Şükran Ovalı ile buluşan usta isim denizin keyfini çıkarırken ortaya oldukça renkli görüntüler çıktı.

Serin suların içinde sohbet eden ekip bir anda kendini müziğin ritmine kaptırdı. Derken Yılmaz Erdoğan ile Caner Erkin denizin ortasında halay çekmeye başladı. Çevredekiler bu sürpriz anları şaşkınlıkla izlerken kameralar da o eğlenceli dakikaları saniye saniye kaydetti.

Kahkahalar Havada Uçuştu

Halay sırasında Yılmaz Erdoğan'ın yaptığı espriler ortamın neşesini daha da artırdı. Özellikle Caner Erkin'in kahkahalara boğulduğu anlar dikkat çekti. Şükran Ovalı da ikiliyi izlerken keyifli anlara ortak oldu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. Pek çok kullanıcı ikilinin samimi tavırlarını ve doğal halleriyle eğlenmesini oldukça sıcak ve eğlenceli buldu.

Dostlukları Bir Kez Daha Gündem Oldu

Yılmaz Erdoğan'ın Caner Erkin hakkında daha önce yaptığı açıklamalar da yeniden hatırlandı. Usta sanatçı ilk başta futbolcuyu uzaktan daha sert biri sandığını ancak zaman geçirdikçe fikrinin tamamen değiştiğini söylemişti.

"Çok şeker, çok can bir arkadaş" sözleriyle Caner Erkin'e olan sevgisini anlatan Erdoğan'ın bu ifadeleri, denizde çekilen görüntülerle birlikte yeniden gündeme geldi. Eğlence dolu buluşma dostluklarının ne kadar güçlü olduğunu gösterirken Alaçatı sahillerine de keyifli ve bol kahkahalı anlar yaşattı.

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