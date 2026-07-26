Demet Şener Ve İbrahim Kutluay'dan Herkesi Şaşırtan Hamle

2018'de yollarını ayıran Demet Şener ile İbrahim Kutluay 8 yıl sonra çocuklarıyla ilk kez aile tatiline çıktı. Havalimanındaki samimi halleri gündem oldu.

Demet Şener Ve İbrahim Kutluay'dan Herkesi Şaşırtan Hamle
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-07-2026 22:43

Bir dönem magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden Demet Şener ile İbrahim Kutluay yıllar sonra bu kez bambaşka bir nedenle gündeme geldi. 2018 yılında yollarını ayıran eski eşler tam 8 yıl sonra ilk kez çocuklarıyla birlikte aile tatiline çıkarken görüntülendi. Havalimanındaki samimi halleri de kısa sürede dikkat çekti.

Yıllar Sonra Aynı Yolculukta Buluştular

Demet Şener ve İbrahim Kutluay çocukları İrem ve Ömer ile birlikte Yunanistan tatili için İstanbul Havalimanı'nda objektiflere takıldı. Bir dönem olaylı boşanmalarıyla uzun süre konuşulan ikiliyi bu kez oldukça rahat ve keyifli görmek dikkatlerden kaçmadı.

Terminal boyunca sohbet ederek ilerleyen aile yolculuk öncesinde oldukça neşeliydi. Herkes kendi işiyle ilgilenirken ortaya doğal ve sıcak görüntüler çıktı.

Valizleri İbrahim Kutluay Taşıdı

En çok konuşulan detaylardan biri de İbrahim Kutluay'ın ailenin valizlerini taşıması oldu. Demet Şener çocuklarıyla sohbet ederken Kutluay'ın bavullarla ilgilenmesi sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Küçük ama dikkat çeken bu detay birçok kişi tarafından "eski eşler arasında buzlar tamamen eridi" şeklinde yorumlandı. Özellikle çocuklarının yanında sergiledikleri uyumlu tavırlar takipçilerden olumlu yorumlar aldı.

Çocukları İçin Bir Araya Geldiler

Aslında Demet Şener ile İbrahim Kutluay boşandıktan sonra tamamen kopan bir çift olmadı. Çocuklarının doğum günlerinde mezuniyetlerinde ve önemli anlarında sık sık yan yana gelmeye devam ettiler.

Ancak bu kez durum biraz farklıydı. Yıllar sonra ilk kez ailece tatile çıkmaları magazin dünyasında da büyük ilgi gördü. Pek çok kişi bu buluşmayı çocukları İrem ve Ömer için verilen güzel bir mesaj olarak değerlendirdi.

Kısacası yıllar önce evliliklerini noktalayan Demet Şener ve İbrahim Kutluay geçmişi geride bırakıp çocuklarının mutluluğunu ön planda tutmaya devam ediyor. Sekiz yıl sonra gerçekleşen bu aile tatili de bunun en dikkat çeken örneklerinden biri oldu.

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