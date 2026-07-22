Ebru Şahin ve Cedi Osman'dan Merak Edilen Bebek Sorusuna İçten Yanıt!

2022 yılında Kuzey Makedonya'nın tarihi kenti Ohrid'de kıyılan romantik nikahın ardından Çeşme'de düzenlenen görkemli bir düğünle hayatlarını birleştiren oyuncu Ebru Şahin ile milli basketbolcumuz Cedi Osman magazin dünyasının en sevilen ve örnek gösterilen çiftleri arasında yer almaya devam ediyor. Çıktıkları yaz tatilinden dönen ünlü çift İstanbul'a ayağının tozuyla iner inmez Nişantaşı sokaklarında görüntülendi. Günün erken saatlerinde alışveriş ve yürüyüş yaparken objektiflere takılan ikili samimi halleri ve güler yüzleriyle basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Nişantaşı'nda ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan çift hem kariyerlerine hem özel hayatlarına hem de herkesin merak ettiği bebek konusuna dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Çocukları Çok Seviyoruz Zamanını Bekliyoruz"

Eşi Cedi Osman ile Nişantaşı’nda görüntülenen Ebru Şahin bebek sorusuna böyle yanıt verdi (Burak Yaman) pic.twitter.com/kfOLS9S7DG — 2.Sayfaofficial (@2_sayfaofficial) July 22, 2026

Magazin muhabirlerinin yönelttiği "Bebek istiyor musunuz?" sorusuna oldukça içten ve sıcak bir cevap veren Ebru Şahin anne olma fikrine oldukça sıcak baktıklarını ifade etti. Çocukları çok sevdiklerini vurgulayan güzel oyuncu her şeyin doğru bir zamanda gerçekleşmesini temenni ettiklerini belirterek zamanını beklediklerini söyledi.

"Nazar Korkusuyla Hayat Geçmez"

Setleri ve oyunculuğu çok özlediğini dile getiren Ebru Şahin göz önünde bir hayat yaşamanın getirdiği nazar çekinceleriyle ilgili bir soruya ise son derece net bir yanıt verdi. Şahin "Nazar korkusuyla hayat geçmez" diyerek hayatı akışına bıraktıklarını ve işine olan tutkusunun devam ettiğini vurguladı.

Parkede Eş Desteği

NBA ve milli takım kariyeriyle göğsümüzü kabartan Cedi Osman ise eşi Ebru Şahin'in maçlarına gelerek kendisine verdiği büyük destekten bahsetti. Başarılı basketbolcu "Ebru'nun arkamda olduğunu biliyorum onun orada olduğunu ve beni tribünden desteklediğini bilmek bana büyük bir mutluluk ve güç veriyor" sözleriyle eşine olan sevgisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Hem spor hem de dizi dünyasının birbirine çok yakıştırılan bu çifti Nişantaşı'ndaki bu samimi ve pozitif tavırlarıyla hayranlarından bir kez daha tam not almayı başardı.