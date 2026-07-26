Tarkan Ağladı Serenay Alkışladı! Ünlülerden Filenin Sultanları'na Mesaj Yağdı!

A Milli Kadın Voleybol Takımı yine yaptı yapacağını! Filenin Sultanları 2026 FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek kupayı ikinci kez Türkiye'ye getirdi. Tarihi zaferin ardından sadece spor dünyası değil magazin camiası da adeta tek yürek oldu. Ünlü isimler peş peşe yaptıkları paylaşımlarla milli takıma olan gururlarını dile getirdi.

Şampiyonluk Sevinci Herkesi Sardı

Final düdüğünün çalmasıyla birlikte sosyal medya adeta bayram yerine döndü. Milyonlarca kişi Filenin Sultanları'nın başarısını kutlarken ünlü isimler de duygularını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Tarkan'ın paylaşımı en çok konuşulanlardan biri oldu. Ünlü sanatçı "Mutluluktan ağlattınız beni kızlar. Muhteşemsiniz. Yine göğsümüzü kabarttınız" sözleriyle yaşadığı gururu dile getirdi.

Ünlü İsimlerden Peş Peşe Mesajlar Geldi

Serenay Sarıkaya "Hepinizi çok seviyoruz. Tebrikler dünyanın en güzel kızları" diyerek milli takımı kutladı. Demet Şener ise kısa ama anlamlı bir mesajla "Şampiyon Filenin Sultanları" ifadelerini kullandı.

Nurgül Yeşilçay'ın "Kızlar şampiyon!" paylaşımı da büyük ilgi görürken, usta sanatçı Nilüfer ise "Helal olsun size" diyerek sporculara alkış gönderdi.

İlker Ayrık tek kelimeyle "Gurur" derken, Mustafa Sandal da "Sizinle gurur duyuyoruz" mesajını paylaştı. Ata Demirer'in "Yaşayın!" sözleri, Çağlar Ertuğrul'un "Yine yeniden gurur duyduk sizlerle" paylaşımı ve Ercan Saatçi ile Zafer Ergin'in tebrik mesajları da kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Türkiye Tek Yürek Oldu

Kutlamalara Deniz Baysal, Merve Dizdar, Fatma Turgut ve Özge Özacar da katıldı. Kimi "Kalbim" dedi, kimi "Helal olsun kızlar", kimi de "Şampiyon Türkiye" sözleriyle duygularını paylaştı.

Filenin Sultanları'nın bu büyük başarısı, yalnızca bir spor zaferi olarak değil, milyonlarca insanı aynı gurur ve mutlulukta buluşturan unutulmaz bir anı olarak hafızalara kazındı. Bir kez daha tüm Türkiye, aynı sevinçte buluştu ve şampiyonluğu coşkuyla kutladı.