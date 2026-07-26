Ünlü Şarkıcı Çelik'in Sattığı Şey Şaşırttı! Nedeni Çok Başka

Balık pazarında banyo lifi satan Çelik'in görüntüleri sosyal medyayı şaşırttı. Ünlü şarkıcı tezgâha geçme nedenini tek cümleyle açıkladı.

Ünlü Şarkıcı Çelik'in Sattığı Şey Şaşırttı! Nedeni Çok Başka
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-07-2026 19:31

Son günlerde yaptığı yardım çalışmalarıyla sık sık gündeme gelen Çelik bu kez bambaşka bir görüntüyle dikkat çekti. Ünlü şarkıcı bir balık pazarında tezgâhın başına geçti ve banyo lifi sattı. O anları sosyal medya hesabından paylaşınca herkes aynı soruyu sormaya başladı: "Çelik neden tezgâhta satış yapıyor?"

Tezgâhın Başına Geçti

İlk bakışta oldukça şaşırtan görüntülerin arkasında ise duygusal bir neden vardı. Çelik bu hareketinin para kazanmak ya da reklam yapmak için olmadığını sadece değer verdiği insanların yanında olmak istediğini söyledi.

Daha önce de deprem bölgesi başta olmak üzere birçok şehirde ihtiyaç sahiplerinin veresiye borçlarını ödeyerek takdir toplayan sanatçı bu kez desteğin her zaman maddi olmadığını göstermeyi tercih etti.

Asıl Mesajı Çok Konuşuldu

Paylaşımında "Her zaman maddi değildir paylaşmak, bazen yanında olmaktır. Yanında durmaktır" diyen Çelik fırsat buldukça sevdiği insanların işlerine destek verdiğini anlattı.

Sanatçı bazen sadece orada bulunmanın bile karşıdaki kişiye güç verdiğini söyledi. Ona göre insanlar kendilerini yalnız hissetmediklerinde çok daha güçlü oluyor. Elbette tezgâhta durunca satışların da arttığını esprili bir dille eklemeyi ihmal etmedi.

Vatandaşlar Yoğun İlgi Gösterdi

Balık pazarında Çelik'i görenler önce kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Ardından hem ünlü sanatçıyla sohbet etti hem tezgâhtan banyo lifi satın aldı. Ortaya oldukça sıcak ve samimi görüntüler çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan videolar kısa sürede binlerce kişiye ulaştı. Birçok kullanıcı Çelik'in bu davranışını içten ve anlamlı bulurken bazıları da ünlü sanatçının gösterişten uzak tavrını övdü.

Kısacası Çelik, bu kez bir konser sahnesinde değil, küçük bir pazar tezgâhında verdiği mesajla dikkat çekti. Bazen en büyük desteğin para değil, bir insanın yanında durmak olduğunu bir kez daha hatırlattı.

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