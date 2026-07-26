Hülya Avşar Hayatın Şifresini Verdi! 5 Madde Olay Oldu

Hülya Avşar yılların deneyimiyle hayatını değiştiren 5 kuralı tek tek sıraladı. Gösterişten disipline uzanan açıklamaları kısa sürede gündem oldu.

Hülya Avşar Hayatın Şifresini Verdi! 5 Madde Olay Oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-07-2026 18:36

Hülya Avşar yılların verdiği deneyimle hayata bakışını ve kendisine sık sık yöneltilen "Bize ne tavsiye edersin?" sorusuna verdiği cevapları paylaştı. Ünlü sanatçının sıraladığı beş madde kısa sürede dikkat çekerken açıklamalarının ardından eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun yıllar önce yaptığı itiraflar da yeniden gündeme geldi.

Hülya Avşar'ın Hayat Formülü

Hülya Avşar'a göre hayatın en önemli kuralları aslında oldukça basit. İnsanların gösteriş peşinde koşmaması gerektiğini söyleyen Avşar lüks araba ya da pahalı takılarla hava atmanın kimseye bir şey kazandırmayacağını düşünüyor.

Bunun yanında işleri ertelememek disiplinli olmak ve herkese saygıyla yaklaşmak gerektiğini vurguluyor. Ev konusunda da farklı bir bakış açısı sunan Avşar önemli olanın metrekare değil, sıcak ve huzurlu bir yuva olduğunu söylüyor. Bir diğer dikkat çeken sözü ise "En çok korktuğun dönem, aslında en başarılı olabileceğin dönemdir" oldu.

Eski Eşinin Sözleri Yeniden Gündemde

Hülya Avşar'ın açıklamalarının ardından gözler bir kez daha eski eşi Kaya Çilingiroğlu'na çevrildi. Yıllar önce katıldığı bir programda evlilikleri hakkında yaptığı samimi açıklamalar yeniden konuşulmaya başlandı.

Çilingiroğlu uzun yıllar boyunca herkesin kendisini "Hülya Avşar'ı aldatan adam" olarak tanıdığını ve bunun kendisi için kolay bir süreç olmadığını söylemişti. İlişkilerinin dışarıdan göründüğü gibi ilerlemediğini belirten Çilingiroğlu evliliklerinin aslında kızları Zehra'nın doğumundan sonra farklı bir döneme girdiğini ifade etmişti.

Ayrılsalar da Aile Kalmayı Başardılar

Boşanmalarının üzerinden yıllar geçmesine rağmen Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu kızları Zehra için bağlarını koparmadı. Özel günlerde ve aile buluşmalarında sık sık bir araya gelen eski eşler zaman zaman sosyal medyada da gündem oluyor.

Bayramda paylaştıkları aile fotoğrafı da bunun en güzel örneklerinden biriydi. Gelen eleştirilere rağmen ikili çocuklarının mutluluğunu her şeyin önünde tuttuklarını her fırsatta göstermeye devam ediyor. Bu tavırları da birçok kişi tarafından olgun bir yaklaşım olarak değerlendiriliyor.

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