Gazeteci Fatih Portakal’ın Savcılık İfadesi Ortaya Çıktı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen ve aralarında dernek kurucusu Haluk Levent'le Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu çok sayıda şüphelinin yer aldığı soruşturma kapsamında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Soruşturma çerçevesinde bilgi sahibi sıfatıyla Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelerek yaklaşık 1,5 saat boyunca savcılığa ifade veren ünlü gazeteci Fatih Portakal'ın ifadesinin detayları gün yüzüne çıktı.

6 Şubat depremleri döneminde yaptığı yayınlar ve AHBAP Derneği'ne bağış çağrıları sorulan Portakal samimi itirafları ve pişmanlık açıklamalarıyla gündeme damgasını vurdu.

"Geniş Bir Güven Duyduğum İçin Geldiğimiz Aşamada Pişmanım"

Fatih Portakal:



"Haluk Levent'le hiçbir irtibatımın olmadığını, geçmişte haber amaçlı belki bir iki kez konuştuğumu söyledim.



Hatta pişman olduğumu da söyledim." pic.twitter.com/NRLN09bu6x — VoW (@voiceofworldco) July 23, 2026

Deprem döneminde amacının yardım etmek isteyen vatandaşlar ile depremzedeler arasında bir köprü kurmak olduğunu belirten Fatih Portakal toplanan bağışların kullanımı ve denetim sürecine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Kendime Kızıyorum Daha Fazla Sorgulayabilirdik"

Normal şartlarda sorgulayıcı bir gazeteci kimliğine sahip olduğunu belirten Portakal "Ben bu şekilde dernek lehine beyanda bulunurken toplanan paraların nerelere harcandığı konusunda bilgiye sahip değildim ve denetleme gereği duymadım. Bu konuda kendime kızgınım. Bu derneğe yapılacak bağışlarla ilgili bu derece güven duyduğum için geldiğimiz aşamada pişmanım" ifadelerini kullandı.

"Gerekirse Özür Dilemeye Hazırım"

İfadesinde Haluk Levent hakkında geçmişten gelen bazı olumsuz duyumları olmasına rağmen o günkü atmosfere güvendiğini belirten ünlü sunucu "Toplanan yardımların soruşturmaya konu edildiği haliyle nerelerde kullanıldığını görünce açık söylemek gerekirse sorumluluk duygusu hissediyorum. Gerekmesi halinde özür dilemeye de hazırım" dedi.

Bağış Yapmadığını Belirtti

Portakal yayınlarında derneği öne çıkarmasına rağmen kişisel olarak AHBAP'a herhangi bir bağış yapmadığını yardımlarını doğrudan ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığını ve Haluk Levent ya da Oğuzhan Uğur ile ticari/kişisel bir yakınlığının bulunmadığını da sözlerine ekledi.

Kamuoyunun yakından takip ettiği dev soruşturmada diğer gazeteci ve ünlü isimlerin ifadeleri alınmaya devam ederken Fatih Portakal'ın adliye çıkışında ve savcılık makamında dile getirdiği bu çarpıcı beyanlar sosyal medyanın ve medyanın bir numaralı gündem maddesi haline geldi.