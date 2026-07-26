İspanya'nın Konuştuğu Kare! Prenses Leonor'dan Şaşırtan Görüntü

İspanya Veliaht Prensesi Leonor, bu kez resmi bir tören ya da kraliyet etkinliğiyle değil oldukça sıradan ama çok konuşulan bir görüntüyle gündeme geldi. Deniz harp okulundaki eğitimi sırasında arkadaşlarıyla denizde görüntülenen genç prenses kısa sürede İspanyol basınının en çok konuştuğu isimlerden biri oldu.

Eğitim Arasında Deniz Molası

Leonor uzun süredir askeri eğitim programının deniz kuvvetleri bölümünü tamamlamak için Juan Sebastián de Elcano eğitim gemisinde bulunuyordu. Aylar süren yoğun eğitimin ardından verilen kısa bir molada arkadaşlarıyla denizin keyfini çıkardı.

Objektiflere yansıyan karelerde genç prensesin oldukça rahat ve doğal tavırları dikkat çekti. Resmi görevlerinden uzak, yaşıtlarıyla vakit geçiren Leonor'un görüntüleri sosyal medyada da hızla yayılmaya başladı.

Fotoğraflar Bir Anda Gündem Oldu

En çok konuşulan detay ise Leonor'un denizde birlikte olduğu kişilerin erkek öğrenciler olmasıydı. Fotoğraflarda genç prensesin altı erkek sınıf arkadaşıyla denize girdiği görülünce İspanyol magazin basını konuyu manşetlerine taşıdı.

Ancak kısa sürede bu isimlerin herhangi bir sürpriz olmadığı ortaya çıktı. Çünkü görüntülerde yer alan gençlerin tamamı Leonor'un deniz harp okulunda birlikte eğitim aldığı sınıf arkadaşlarıydı.

Diğer Öğrencilerden Farkı Yok

Kraliyet ailesinin veliahtı olmasına rağmen Leonor eğitim sürecinde diğer öğrencilerle aynı kurallara tabi tutuluyor. Aynı programı takip ediyor, aynı disiplin içinde eğitim görüyor ve tüm faaliyetlere diğer öğrenciler gibi katılıyor.

Bu yüzden denizde çekilen görüntüler aslında eğitim hayatının doğal bir parçası olsa da prensesin her adımı ilgiyle takip edildiği için fotoğraflar kısa sürede ülke gündemine oturdu.

Kısacası Leonor bu kez ne yaptığı bir konuşmayla ne de katıldığı resmi bir törenle gündem oldu. Arkadaşlarıyla geçirdiği sıradan bir deniz molası bile İspanya'da günün en çok konuşulan olaylarından biri haline geldi.