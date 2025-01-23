Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin, bebek heyecanı yaşıyor!

2010 yılında Gönülçelen dizisinde tanışıp, 2020’de hayatlarını birleştiren çift, şimdi ailelerini büyütmenin heyecanını yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde Zekeriyaköy’e taşınma kararı aldıklarını açıklayan Bayat ve Elçin, bebekleri için doğaya yakın bir yaşam ortamı oluşturmayı hedefliyor.

Bebeklerine Atlas adını veren çift, isim seçiminin anlamlı bir tercih olduğunu dile getirdi. Zeynep Tuğçe Bayat, “Atlas isminin tüm dünyada bir karşılığı olsun istedik. Hem güçlü hem de zamansız bir isim” ifadelerini kullandı.

“Sosyal medya hesabı açtınız mı?” sorusuna ise Bayat, gülümseyerek, “Cansel sanırım o konuyla ilgilendi. Ben daha çok başka detaylarla uğraşıyorum” şeklinde yanıt verdi.

Çiftin bu açıklamaları, hem hayranlarını hem de magazin dünyasını heyecanlandırdı. Atlas bebeğin dünyaya gelmesiyle birlikte Bayat ve Elçin’in yeni hayatlarında nasıl bir yolculuğa çıkacakları merakla bekleniyor.