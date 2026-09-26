Itır Esen ve Engin Aykanat'ın Paris Nikahından Yeni Kareler

Modellik kariyerinin ardından oyunculuğa adım atan Itır Esen uzun süredir birlikte olduğu menajer Engin Aykanat ile hayatını birleştirdi. İkili 18 Eylül'de Fransa’nın başkenti Paris’te gözlerden uzak ve sürpriz bir törenle nikah masasına oturdu. Evlilik haberini ilk etapta sınırlı sayıda fotoğrafla kamuoyuna aktaran ünlü oyuncu merasimden günler sonra törene ait daha önce görülmemiş yeni kareleri sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerine sundu.

Paris'te Gözlerden Uzak Nikah

Özel yaşamlarını magazin dünyasının karmaşasından uzakta yaşamayı seçen ikili evlilik öncesinde aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlanmıştı. Birlikteliklerini resmiyete dökme kararı alan çift nikah lokasyonu olarak Paris’i tercih etti. Yakın çevrelerinden sınırlı sayıda davetlinin katılımıyla 18 Eylül günü gerçekleşen törende dünyaevine giren taze evliler basına önceden duyuru yapmadan sessizce imza attı. Esen nikahın hemen ardından kişisel Instagram hesabından paylaştığı karelerle sevenlerine büyük bir sürpriz yaşattı.

Sosyal Medyada Paylaşılan Yeni Fotoğraflar

Paris'te kıyılan nikahın yarattığı yankı sürerken, genç oyuncu merasime ait yeni albümü dijital platformda yayımladı. Kentin tarihi sokaklarında ve nikah salonunda çekilen fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni alarak geniş bir etkileşim topladı. Sanat ve televizyon dünyasından birçok meslektaşı ile hayranı paylaşımın altına tebrik mesajları bıraktı. Takipçiler, çiftin törendeki zarif tarzına ve abartıdan uzak nikah konseptine yönelik övgü dolu yorumlar yaptı. Paylaşılan taze kareler sosyal medyanın magazin gündeminde hızla üst sıralara tırmandı.

Modellikten Setlere Uzanan Kariyer

Podyumlarda başladığı meslek serüvenini dizi ve sinema projeleriyle taçlandıran Itır Esen son yıllarda sergilediği oyunculuk performansıyla sektörde sağlam bir yer edindi. Kariyerindeki istikrarlı yükselişi sürdürürken magazin dünyasından uzak, dengeli bir özel yaşam kurmayı başaran isim, sektörde tanınan menajer sevgilisi Engin Aykanat ile kurduğu yeni aile hayatına odaklanıyor. Paris’teki özel törenin ardından Türkiye’ye dönen çiçeği burnunda çift hem dostlarının tebriklerini kabul ediyor hem yeni dönemdeki çalışma planlarını şekillendiriyor.