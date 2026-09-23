2000'lerin Unutulmaz Popçusu Eylem'in Son Hali Görenleri Hayrete Düşürdü!

2000'li yılların başında müzik piyasasına fırtına gibi giren ve özellikle dillere pelesenk olan hit şarkılarıyla hafızalara kazınan pop müziğin sevilen ismi Eylem Kızıl uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürdüğü sessizliğini bozdu. Çıkış yaptığı dönemde büyük bir hayran kitlesine ulaşan ve enerjik sahne performanslarıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcının yıllar sonra ortaya çıkan son hali sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

Aman ve Mız Mız Şarkılarıyla Zirveye Çıkmıştı

İngiltere'de başladığı müzik kariyerini Türkiye taşıyan ve 2006 yılında çıkardığı Aman parçasıyla dönemin müzik listelerini altüst eden Eylem Kızıl kısa sürede büyük bir çıkış yakalamıştı. Bu büyük başarının ardından ardı ardına patlattığı Mız Mız, Shake It In Istanbul ve Hayat Devam Eder gibi hit şarkılarla 2000'li yılların unutulmaz pop ikonları arasına adını yazdırmıştı. Kendine has vokal tarzı ve hareketli parçalarıyla milyonların sevgisini kazanan sanatçı kariyerinin en parlak döneminde gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih etmişti.

41 Yaşındaki Şarkıcının Değişmeyen Güzelliği Sosyal Medyayı Salladı

Uzun süren sessizliğin ardından Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla yeniden magazin basınının ve hayranlarının radar sıkına giren ünlü şarkıcı, son kareleriyle adeta zamanı durdurduğunu kanıtladı. Bugün 41 yaşında olan Eylem Kızıl'ın fit görüntüsü ve yıllara meydan okuyan doğal güzelliği görenleri hayrete düşürdü.

Instagram'daki paylaşımlarının altına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağan ünlü isim için takipçileri tarafından "Yıllar ona teğet geçmiş", "Adeta gençlik iksirini bulmuş" ve "Çocukluğumun yıldızı hiç değişmemiş" şeklinde övgü dolu mesajlar atıldı. 2000'li yılların unutulmaz sesinin yıllar sonraki bu dinamik ve enerjik hali sosyal medyada nostaljik rüzgarlar estirdi.